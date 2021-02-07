В Шерегеше погиб турист из Подмосковья

Следователи выясняют обстоятельства гибели тридцатилетнего сноубордиста на территории горнолыжного комплекса Шерегеш в Кузбассе.

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу. В 16.50 местного времени в экстренные службы поступило сообщение, что на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса "Гора Зеленая" обнаружено тело тридцатилетнего жителя Московской области.

- По предварительным данным, мужчина вместе с другими туристами катался на сноуборде по необорудованному склону. Набрав высокую скорость, он врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Друзья вызвали спасателей и до их приезда оказывали первую помощь пострадавшему. Однако тот не подавал признаков жизни. Прибывшие спасатели спустили тело к подножию горы и вызвали следственную группу, - сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СК по региону.

В настоящее время доследственная проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Причина смерти фрирайдера и все подробности инцидента выясняются.