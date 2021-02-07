На Вологодчине состоялся этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках

Новости

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 16:32
В Подмосковье поезд врезался в автомобиль 16:30
Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой" 16:28
В Москве начался крупный пожар на Варшавском шоссе 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 18:53
Рубрика: Спорт

На старт, внимание, гав!

На Вологодчине состоялся этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
В Тотемском районе Вологодской области в выходные дни прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках "Русский Север-2021". В соревнованиях участвовали около 90 спортсменов из России и Беларуси. Уже не первый год гонки проходят в местечке Изониха в школе путешественников Федора Конюхова. На этот раз организаторам и спортсменам просто повезло: в лесу выпало немало снега, поэтому удалось подготовить отличную трассу для передвижения собак и каюров.
На этот раз выпало немало снега, и организаторам гонок удалось подготовить отличную трассу. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области На этот раз выпало немало снега, и организаторам гонок удалось подготовить отличную трассу. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области
На этот раз выпало немало снега, и организаторам гонок удалось подготовить отличную трассу. Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Всего были подготовлены три кольцевые трассы средней сложности на восемь, 15 и 40 километров. Гонки прошли в скиджоринге - когда с одной или двумя собаками бежали лыжники, а также когда упряжками от шести до 12 собак управляли каюры.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Вологодской области узаконили понятие "ремесленная деятельность"

Что касается скиджоринга, то не у всех лыжников сразу получалось находить непосредственный контакт с четвероногим другом. Некоторые собаки сбивались в сторону, их смущал громкий лай псов, ждущих своей очереди. Лыжник помогал своей собаке командами. В итоге до финиша добрались все. Кстати, о зрителях. В этом году из-за пандемии соревнования проходили с некоторыми ограничениями. Во-первых, было сокращено число желающих понаблюдать за гонками, во-вторых, отменили развлекательную программу, а в-третьих, сами участники в предстартовом городке были обязаны соблюдать социальную дистанцию. А вот собаки, разумеется, соблюдать соцдистанцию никак не хотели.

- Гонка на собачьих упряжках "Русский Север", заслужившая статус этапа кубка мира, стала одним из наиболее популярных мероприятий для жителей Тотемского района. Жаль, что в условиях пандемии мы были вынуждены ограничивать количество посетителей гонки, но главное сейчас - сделать так, чтобы она, несмотря ни на что, проходила, создать безопасные условия для спортсменов и организаторов, - прокомментировал глава Тотемского района Сергей Селянин.

Тем не менее на соревновательный дух собачьих команд это никак не повлияло. Пока они отдыхали и ждали своего часа, все было относительно спокойно, хотя голубоглазые хаски и поджарые маламуты все равно тревожно посматривали вокруг.

Но когда псов стали ставить в упряжки, удержать их было крайне трудно. То ли радостный, то предвкушающий соревновательный дух лай раздавался на все голоса, собаки готовы были кинуться в гонку немедленно.

Гонки прошли в скиджоринге - когда с одной или двумя собаками бежали лыжники, а также когда упряжками до 12 собак управляли каюры 

- Каждый раз мы всей семьей приезжаем сюда, чтобы понаблюдать за соревнованиями, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Тотьмы Ирина Смолякова. - Это потрясающее зрелище. Никогда бы раньше не могла представить, что собаки так азартны в борьбе. Хотя эпидемиологические ограничения и есть, но мы смогли сфотографировать с понравившейся хаски нашего младшего сына. Вот теперь думаем: может, взять в дом щенка?

В подавляющем большинстве спортсмены представляли разные регионы России. А вот в скиджоринге бежали лыжники из Беларусии - Евгений Скворцов, Кирилл Кривенок и Николай Прозоровский. Всех победителей и призеров наградили дипломами и медалями, памятными призами.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса