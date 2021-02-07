На Вологодчине состоялся этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках

В Тотемском районе Вологодской области в выходные дни прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках "Русский Север-2021". В соревнованиях участвовали около 90 спортсменов из России и Беларуси. Уже не первый год гонки проходят в местечке Изониха в школе путешественников Федора Конюхова. На этот раз организаторам и спортсменам просто повезло: в лесу выпало немало снега, поэтому удалось подготовить отличную трассу для передвижения собак и каюров.

Всего были подготовлены три кольцевые трассы средней сложности на восемь, 15 и 40 километров. Гонки прошли в скиджоринге - когда с одной или двумя собаками бежали лыжники, а также когда упряжками от шести до 12 собак управляли каюры.

Что касается скиджоринга, то не у всех лыжников сразу получалось находить непосредственный контакт с четвероногим другом. Некоторые собаки сбивались в сторону, их смущал громкий лай псов, ждущих своей очереди. Лыжник помогал своей собаке командами. В итоге до финиша добрались все. Кстати, о зрителях. В этом году из-за пандемии соревнования проходили с некоторыми ограничениями. Во-первых, было сокращено число желающих понаблюдать за гонками, во-вторых, отменили развлекательную программу, а в-третьих, сами участники в предстартовом городке были обязаны соблюдать социальную дистанцию. А вот собаки, разумеется, соблюдать соцдистанцию никак не хотели.

- Гонка на собачьих упряжках "Русский Север", заслужившая статус этапа кубка мира, стала одним из наиболее популярных мероприятий для жителей Тотемского района. Жаль, что в условиях пандемии мы были вынуждены ограничивать количество посетителей гонки, но главное сейчас - сделать так, чтобы она, несмотря ни на что, проходила, создать безопасные условия для спортсменов и организаторов, - прокомментировал глава Тотемского района Сергей Селянин.

Тем не менее на соревновательный дух собачьих команд это никак не повлияло. Пока они отдыхали и ждали своего часа, все было относительно спокойно, хотя голубоглазые хаски и поджарые маламуты все равно тревожно посматривали вокруг.

Но когда псов стали ставить в упряжки, удержать их было крайне трудно. То ли радостный, то предвкушающий соревновательный дух лай раздавался на все голоса, собаки готовы были кинуться в гонку немедленно.

Гонки прошли в скиджоринге - когда с одной или двумя собаками бежали лыжники, а также когда упряжками до 12 собак управляли каюры

- Каждый раз мы всей семьей приезжаем сюда, чтобы понаблюдать за соревнованиями, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Тотьмы Ирина Смолякова. - Это потрясающее зрелище. Никогда бы раньше не могла представить, что собаки так азартны в борьбе. Хотя эпидемиологические ограничения и есть, но мы смогли сфотографировать с понравившейся хаски нашего младшего сына. Вот теперь думаем: может, взять в дом щенка?

В подавляющем большинстве спортсмены представляли разные регионы России. А вот в скиджоринге бежали лыжники из Беларусии - Евгений Скворцов, Кирилл Кривенок и Николай Прозоровский. Всех победителей и призеров наградили дипломами и медалями, памятными призами.