До пандемии Belavia выполняла рейсы из Платова в Минск четыре раза в неделю.
Граждане России по прилету из-за границы обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию и в течение трех дней загрузить результаты в специальную форму на портале госуслуг. Иностранные граждане при посадке на борт воздушного судна, следующего в Россию, обязаны иметь на руках результаты тестирования, выполненного не ранее 72 часов до вылета.
Пройти тестирование по прилету можно непосредственно в аэропорту Платов: на привокзальной площади в круглосуточном режиме работают четыре мобильных пункта, осуществляющих взятие биоматериала для тестирования. Услугу оказывают негосударственные медицинские организации на коммерческой основе.
По прибытии в Беларусь граждане России, за исключением постоянно проживающих в республике, должны иметь оригинал медицинской справки (на русском или английском языке, с указанием ФИО), подтверждающей отрицательный результат тестирования на COVID-19.
Отсутствие такого документа является основанием для отказа во въезде в Беларусь.