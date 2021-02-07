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07.02.2021 20:14
Рубрика: Экономика

Два часа на самолете

Из Платова возобновили рейсы в Минск
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Из международного аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты регионов") возобновляется авиасообщение с Минском. С 13 февраля к рейсам по маршруту Минск - Ростов-на-Дону - Минск приступает национальный перевозчик Республики Беларусь авиакомпания Belavia, сообщила "РГ" пресс-служба аэропорта Платов. Выполнение рейсов планируется на самолетах семейства Embraer с периодичностью один раз в неделю. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

До пандемии Belavia выполняла рейсы из Платова в Минск четыре раза в неделю.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Граждане России по прилету из-за границы обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию и в течение трех дней загрузить результаты в специальную форму на портале госуслуг. Иностранные граждане при посадке на борт воздушного судна, следующего в Россию, обязаны иметь на руках результаты тестирования, выполненного не ранее 72 часов до вылета.

Пройти тестирование по прилету можно непосредственно в аэропорту Платов: на привокзальной площади в круглосуточном режиме работают четыре мобильных пункта, осуществляющих взятие биоматериала для тестирования. Услугу оказывают негосударственные медицинские организации на коммерческой основе.

По прибытии в Беларусь граждане России, за исключением постоянно проживающих в республике, должны иметь оригинал медицинской справки (на русском или английском языке, с указанием ФИО), подтверждающей отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Отсутствие такого документа является основанием для отказа во въезде в Беларусь.

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