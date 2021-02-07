В аэропорту Краснодара из-за последствий снегопада задержаны 17 рейсов

Международный аэропорт Краснодар в воскресенье утром приостанови работу для ликвидации последствий ливневого снегопада. Пока его работа приостановлена до 11 часов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В аэровокзальном комплексе в стерильной зоне находятся более 350 пассажиров, в общей зоне около 400 пассажиров. Как следует из данных, указанных на табло, в настоящее время задержаны 17 рейсов, еще два - в Екатеринбург и Сочи - отменены. Кроме того, четыре рейса находятся на запасном аэродроме: рейс 1106 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Шереметьево и три рейса "Азимута" были отправлены в Ростов-на-Дону.

В уборке и химической обработке территории аэродрома, взлетной полосы и рулежных дорожек задействованы 25 спецмашин. По информации пресс-службы воздушной гавани, все пассажиры с задержанных рейсов обеспечены напитками и горячим питанием.

Напомним, накануне в большинстве районов Кубани, в том числе в Краснодаре, прошли обильные осадки в виде мокрого снега, снега. Из-за ухудшения погодных условий сотрудники МЧС распространили штормовое предупреждение. Снег прекратился лишь ночью.