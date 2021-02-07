Почему у улицы в Ростове-на-Дону появился собственник

Попробуйте представить: вы более не можете свободно подъехать к собственному дому - за это с вас "попросят" энную сумму. Или вдруг узнаете, что пешеходный переход, в котором вы с детства ежедневно бываете как минимум дважды, вдруг становится частной собственностью. Посчитаете это малоприятной шуткой? Поверьте, жителям проспекта 50 лет Октября в Саратове и улицы Тракторной в Ростове-на-Дону не до смеха. Первые не так давно узнали, что расположенный близ их дома подземный переход выставлен на торги, а вторые за то, чтобы подъехать к своему подъезду, вынуждены заплатить.

Жители многоквартирного дома N 48 на улице Тракторной в Ростове-на-Дону с недавних пор вдруг стали вынужденными пешеходами. Идущая в том числе мимо их шестиэтажки 400-метровая автомобильная дорога с 1 февраля перегорожена шлагбаумом: отныне проехать здесь на легковой машине можно за 50 рублей и 100 рублей придется заплатить тем, кто будет следовать на грузовике или микроавтобусе. Проезд "скорой помощи", пожарных, полиции и автомобилей коммунальных служб хозяин дороги решил оставить бесплатным.

Жильцы дома N 48, а это около 180 человек, не в силах скрыть возмущения, выплеснули свое недовольство в соцсетях. "Считаем, что этой дорогой могут пользоваться все, иначе создается опасный прецедент", - пишет один из местных жителей.

Корни проблемы уходят в начало "нулевых", когда было объявлено о продаже расположенного в этих местах санатория "Надежда". Около 50 гектаров в центре Ростова-на-Дону были поделены на участки и реализованы на торгах. На одном из них в 2002 году появился жилой многоэтажный дом. Позже стало известно, что в ходе его строительства были допущены нарушения. В частности, не решился вопрос с ведущей к нему дорогой. Дело в том, что земельный участок, находящийся рядом с домом, передали другому владельцу, и выяснилось, что расположенная на нем дорога городской собственностью более не является.

- В 2018 году я взял этот участок в аренду и за собственный счет благоустроил его, - рассказал арендатор Размик Акопян. - После этого любой желающий мог ездить по дороге бесплатно. Ну и, конечно, асфальт был скоро разбит. Требовалось сделать ямочный ремонт, но местные жители не хотят даже помочь с уборкой территории. И я решил с 1 февраля сделать въезд платным, чтобы собрать деньги на благоустройство дороги.

Между тем в Ростове возникли жутчайшие пробки из-за строительства моста на улице Малиновского. Тысячи автомобилистов ищут любую возможность, чтобы образовавшиеся в центре города заторы объехать, и часто им приходится следовать через ту самую улицу Тракторную. Городские власти, до этого проблему не замечавшие, отреагировали моментально - устроили совещание с арендатором участка и местными жителями. По его результатам было решено, что жильцы многострадального дома на улице Тракторной получат бесплатные пропуски на въезд. Однако быстро разблокировать проезд все же не получится. Для оформления документов в Департаменте имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, в соответствии с административным регламентом, потребуется 53 дня. Ну а пока арендатор по-прежнему вправе собирать плату за проезд.

В Саратове же на продажу выставили подземный пешеходный переход через проспект 50 лет Октября. С начала 90-х он находится в собственности построившего его производственного объединения "Тантал". Горожане не раз жаловались на грязь и мусор в тоннеле, отсутствие освещения и непрочищенную ливневую канализацию. Представители предприятия запущенное состояние перехода объясняли тяжелым финансовым положением. Сейчас его недвижимость, в том числе и переход, распродается в рамках исполнительного производства о возврате задолженности. За тоннель площадью 223,7 квадратных метра собираются выручить 16 миллионов рублей.

Руководитель одной из саратовских юридических фирм Николай Скворцов считает, что переход может заинтересовать бизнесменов в качестве места для размещения торговых павильонов. Но, по его словам, площадь тоннеля - совсем небольшая, за него назначена достаточно высокая цена, так что покупатель едва ли найдется.

В рамках исполнительного производства о возврате задолженности за тоннель площадью 223,7 квадратных метра собираются выручить 16 миллионов рублей

Как рассказала "РГ" руководитель пресс-службы администрации Саратова Татьяна Плющева, муниципалитет прорабатывает возможность получения данного объекта в собственность.

Платная дорога, в отличие от земельного участка и подземного перехода, по закону должна иметь альтернативу в виде бесплатного пути. Фото: Тагир Раджавов

Комментарий юриста

"Относительно покупки подземных переходов на торгах можно сказать, что в новостях также такие случаи отмечались, - сказал "РГ" член Ассоциации юристов России Артём Коростелев. - Обычно такие ситуации возможны, когда распродается имущество банкротов. Если переход получилось выделить документально, как отдельный самостоятельный объект, то и продажа его вполне возможна".

Теоретически, новый собственник подземного перехода может сделать проход платным, поставив турникеты или шлагбаумы. Как заметил Артём Коростелев, в законе пока не установлено, что рядом с платным переходом должен быть альтернативный бесплатный вариант. Может быть, это пробел, однако и проблема на практике пока не возникала. По крайней мере, новостей, что кто-то где-то попытался выкупить подземный переход и установить турникеты, не поступало.

"Но надо понимать, что фактически платным переходом будут пользоваться, только если он единственный и другого способа перейти дорогу просто нет", - говорит юрист. Но есть вероятность, что люди, стараясь сэкономить, начнут перебегать дорогу в неположенном месте, что повысит риск ДТП и человеческих жертв. Так что идея сделать переход платным, хотя на сегодня и не противоречит закону, все-таки плоха.

Что касается частных дорог, то по закону рядом с платной обязательно должна быть бесплатная альтернатива. Иными словами, у любого водителя должна существовать возможность бесплатно проехать из точки А в точку Б по сети дорог общего пользования. "Именно поэтому в РФ платные дороги строятся практически параллельно с уже существующими бесплатными", - подчеркивает член АЮР.

Если же частная дорога по каким-то причинам оказалась единственным вариантом, допустим, чтобы проехать к дому, то его жители вправе требовать установления так называемого сервитута: то есть в данном случае предоставить им право пользования дорогой.

Подготовил Владислав Куликов