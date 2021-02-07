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07.02.2021 18:35
Рубрика: Власть

Послали в баню

После публикации в "РГ" суд обязал вновь открыть астраханские помывочные
Текст: Наталья Коротченко ("Российская газета", Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
В Астрахани суд обязал муниципалитет вернуть горожанам возможность доступно помыться в общественных банях. Случилось это после того, как "РГ" выпустила материал о закрытии помывочных.
Материал "Запарились" вышел в "РГ" 22 января 2021 года.

Всего в Астрахани - восемь бань, и в прошлом году одну за другой их стали отрезать от газа, света и тепла. Виной тому были копившиеся годами долги за ЖКХ - в общей сложности около восьми миллионов рублей. По информации мэрии, муниципальное предприятие, в ведении которого находились помывочные, просто не платило за коммуналку. В прошлом году ему предоставляли субсидию, но она была использована не по назначению. Сейчас один из бывших директоров "банного" МУП находится под следствием - его с двумя подельниками подозревают в присвоении 2,5 миллиона рублей. Ну а мэрия утверждает, что покрывать банные долги нечем.

Тем временем после публикации "РГ" (материал "Запарились" вышел в "РГ" 22 января 2021 года) городская прокуратура провела проверку и выяснила, что, закрыв бани, муниципалитет нарушает пункт 15 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления". Эта норма наделяет орган местного самоуправления полномочиями по созданию условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, а к ним относятся и вопросы гигиены. Как стало известно "РГ", Кировский районный суд с мнением прокуратуры согласился, признал бездействие мэрии по "банному" вопросу незаконным и обязал горадминистрацию принять меры по обеспечению населения банными услугами.

В какие сроки муниципалитет исполнит решение суда, в мэрии ответить затруднились, сообщив, что глава города в отъезде, а комментариев от управления по коммунальному хозяйству, где только что сменился руководитель, не поступало. Вместе с тем в горадминистрации напомнили, что у них есть право оспорить судебное решение...

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