В Краснодаре влетел в дерево автобус с пассажирами

В воскресенье утром в центре Краснодара влетел в дерево автобус с пассажирами, двое из которых в результате ДТП получили травмы.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в соцсети. На них видно, что пассажирский автобус № 28 врезался в дерево. Сообщается, что ДТП произошло на улице имени Седина около дома № 10. О подробностях дорожного инцидента корреспонденту рассказал официальный представитель управления МВД РФ по городу Краснодару Антон Коноваленко. Он уточнил, что ДТП произошло в 9-30 утра .

- 43-летний местный житель, управляя микроавтобусом "ПАЗ", двигаясь по улице Седина со стороны улицы Советской, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем марки "Шевроле", после чего допустил наезд на препятствие в виде дерево, - прояснил Коноваленко. - Как выяснили прибывшие на место ДТП сотрудники полиции, две пострадавшие пассажирки были доставлены в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.