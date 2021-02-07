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07.02.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

В Свердловской области из-за непогоды ограничили движение транспорта

Текст: Ирина Никитина
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В эти выходные в Уральский Федеральный округ после недельного тепла пришла непогода. Метели и снег с ледяным дождем парализовали не только работу общественного транспорта в столице Среднего Урала, но и стали причиной многих аварий на загородных трассах.

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Как передает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за минувшие сутки в 16 ДТП погибло 8 человек, а 25, в том числе трое детей, получили травмы разной степени тяжести. Уже утром в воскресенье зафиксировали три смерти. Начальник регионального главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил всем нарядам ДПС патрулировать дороги и помогать автомобилистам.

Пока уборочная техника не расчистила улично-дорожную сеть, в области временно приостановили движение междугородних автобусов. Это в полной мере коснулось Каменска-Уральского. Кроме того, пока нельзя передвигаться по автодороге Екатеринбург-Невьянск с 1-го по 41-й километр. В список по ограничениям попали трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск (со 105-го по 145-й километр), Верхняя Синячиха-Ирбит (с 0 по 50-й километр), Нижняя Салда-Алапаевск (с 30-го по 80-й километр). Ездить тут разрешат только после того, как дорожники сделают свою работу.

Госавтоинспеция Свердловской области просит водителей без достаточного опыта отказаться от поездок, а если это невозможно, то на трассах соблюдать дистанцию и не делать резких маневров.

С утра метель бушевала и в Тюменской области. Все воскресенье на юге региона прогнозируют мокрый снег, дождь, гололедицу. Если вчера градусник показывал +4, то сегодня -13, порывы ветра - 18-23 м/с, а в понедельник 8 февраля будет -23. Спасатели рекомендуют родителям не отпускать детей одних на улицу и не ходить вдоль зданий, где возможен сход снега с кровли.

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