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07.02.2021 22:04
Рубрика: Власть

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РФ может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В частности, он прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что если к выполнению договора вернутся США, то Россия "будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе". По словам главы российской делегации, речь идет именно о том, что Россия может пересмотреть решение о выходе из договора, передает "Коммерсантъ".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Отмечается, что, несмотря на запуск процедуры выхода, Россия пока продолжит принимать и проводить наблюдательные полеты. Сейчас их, по словам Гаврилова, нет из-за плохой погоды. Однако, скорее всего, уже в конце февраля - начале марта они возобновятся.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если США останутся в соглашении, у России тоже не будет причин выходить из него. Сенатор отметил, что США уже завершили процесс выхода из Договора по открытому небу, а у России на это есть еще шесть месяцев. Он добавил, что сейчас все зависит от Штатов, а именно, от указа президента США Джо Байдена.

Недавно представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Сейчас наблюдательных полетов нет из-за плохой погоды. Но уже в конце февраля они возобновятся

Договор заключили в 1992 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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