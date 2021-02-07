Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника

Сборная России по лыжным гонкам не смогла пробиться в финал командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

На последнем этапе полуфинальной гонки Глеб Ретивых и финн Вернери Сухонен упали на середине последнего круга, в результате чего наша команда финишировала девятой. Победу одержала Италия, преодолевшая дистанцию в финале за 18 минут 29,00 секунд. Вторыми стали швейцарцы, третьими - шведы.

В женской части соревнований первыми стали словенки, вторыми - шведки, третьими - швейцарки. Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет в Нове-Место 20-21 февраля.