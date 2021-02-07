Новости

Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 21:03
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 20:39
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 20:29
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 20:12
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 21:16
Рубрика: Власть

Блинкен компот

Россия высылает трех европейских дипломатов
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Россия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Сотруднику немецкого посольства в Москве и двум работникам польского и шведского генконсульств в Санкт-Петербурге предписано покинуть территорию Российской Федерации. На Смоленской площади разъяснили, что указанные дипломаты в нарушение положений Венской конвенции принимали участие в незаконных акциях 23 января - подобное поведение является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу.

Главный тезис, озвученный европейскими и заокеанскими официальными лицами для оправдания сотрудников дипмиссий, сводился к тому, что те просто "выполняли свою работу", прогуливались, наблюдая за происходящим. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter даже выразил солидарность с Берлином, Варшавой и Стокгольмом, назвав действия Москвы "неоправданными".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России

Но как бы отреагировал глава Госдепа, если бы в ходе протестов 6 января у здания Капитолия в толпе протестующих находились "прогуливающиеся" иностранные дипломаты из Китая, Ирана или той же России? Тут разговорами о вмешательстве в американские дела точно бы не обошлось. А какие оценки и оргвыводы прозвучали из Елисейского дворца, если бы сотрудники иностранных дипмиссий решили "понаблюдать" за демонстрациями "желтых жилетов" в Париже, находясь в рядах протестующих? Не сложно представить, что написала бы западная пресса, обнаружив гипотетический кортеж из машин с дипномерами у здания суда Лондона перед очередным заседанием по делу Джулиана Ассанжа...

Как бы отреагировал глава Госдепа, если бы у здания Капитолия в толпе протестующих находились иностранные дипломаты из Китая, Ирана или той же России?

В западных медиа порой непросто разглядеть отличную от мейнстрима точку зрения, даже если она исходит из уст, например, местных парламентариев. Но зато очень просто нарваться на оскорбления и угрозы в свой адрес, особенно в социальных сетях. Так произошло с председателем парламентской группы "Альтернатива для Германии" в комитете по иностранным делам Бундестага Петром Быстроном. Он пожаловался, что его аккаунт в "Твиттере" подвергся атаке со стороны анонимных пользователей после критики в адрес действующего главы МИД Германии. "В "Твиттере" есть трусы, которые оскорбляют и очерняют других с анонимных аккаунтов", - написал парламентарий. При этом Быстрон просто уточнил, что высокопоставленный дипломат немецкого посольства в Москве дважды нарушил правила. "Он нарушил законы страны пребывания, приняв участие в запрещенной властями демонстрации. И он нарушил Венскую конвенцию, которая фактически запрещает иностранным дипломатам вести политическую агитацию в стране пребывания. Одни только эти правовые нарушения недостойны дипломата и полностью оправдывают российский подход", - заявил немецкий политик. Член фракции "АдГ" также указал на то, что частота высылки немецких дипломатов при руководстве Хайко Мааса заметно выросла, и напомнил о резонансных случаях - посол Германии был выслан из Венесуэлы в марте 2019 года, а в декабре 2020-го сотрудник немецкого посольства в Индонезии был объявлен персоной нон грата. "Любительские попытки вмешательства во внутренние дела зарубежных стран во всех случаях с треском провалились. Их результат - нанесение ущерба международной репутации Германии", - заключил Петр Быстрон.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия В мире Европа Польша В мире Европа Швеция Правительство МИД

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса