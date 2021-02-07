Россия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Сотруднику немецкого посольства в Москве и двум работникам польского и шведского генконсульств в Санкт-Петербурге предписано покинуть территорию Российской Федерации. На Смоленской площади разъяснили, что указанные дипломаты в нарушение положений Венской конвенции принимали участие в незаконных акциях 23 января - подобное поведение является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу.

Главный тезис, озвученный европейскими и заокеанскими официальными лицами для оправдания сотрудников дипмиссий, сводился к тому, что те просто "выполняли свою работу", прогуливались, наблюдая за происходящим. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter даже выразил солидарность с Берлином, Варшавой и Стокгольмом, назвав действия Москвы "неоправданными".

Но как бы отреагировал глава Госдепа, если бы в ходе протестов 6 января у здания Капитолия в толпе протестующих находились "прогуливающиеся" иностранные дипломаты из Китая, Ирана или той же России? Тут разговорами о вмешательстве в американские дела точно бы не обошлось. А какие оценки и оргвыводы прозвучали из Елисейского дворца, если бы сотрудники иностранных дипмиссий решили "понаблюдать" за демонстрациями "желтых жилетов" в Париже, находясь в рядах протестующих? Не сложно представить, что написала бы западная пресса, обнаружив гипотетический кортеж из машин с дипномерами у здания суда Лондона перед очередным заседанием по делу Джулиана Ассанжа...

Как бы отреагировал глава Госдепа, если бы у здания Капитолия в толпе протестующих находились иностранные дипломаты из Китая, Ирана или той же России?

В западных медиа порой непросто разглядеть отличную от мейнстрима точку зрения, даже если она исходит из уст, например, местных парламентариев. Но зато очень просто нарваться на оскорбления и угрозы в свой адрес, особенно в социальных сетях. Так произошло с председателем парламентской группы "Альтернатива для Германии" в комитете по иностранным делам Бундестага Петром Быстроном. Он пожаловался, что его аккаунт в "Твиттере" подвергся атаке со стороны анонимных пользователей после критики в адрес действующего главы МИД Германии. "В "Твиттере" есть трусы, которые оскорбляют и очерняют других с анонимных аккаунтов", - написал парламентарий. При этом Быстрон просто уточнил, что высокопоставленный дипломат немецкого посольства в Москве дважды нарушил правила. "Он нарушил законы страны пребывания, приняв участие в запрещенной властями демонстрации. И он нарушил Венскую конвенцию, которая фактически запрещает иностранным дипломатам вести политическую агитацию в стране пребывания. Одни только эти правовые нарушения недостойны дипломата и полностью оправдывают российский подход", - заявил немецкий политик. Член фракции "АдГ" также указал на то, что частота высылки немецких дипломатов при руководстве Хайко Мааса заметно выросла, и напомнил о резонансных случаях - посол Германии был выслан из Венесуэлы в марте 2019 года, а в декабре 2020-го сотрудник немецкого посольства в Индонезии был объявлен персоной нон грата. "Любительские попытки вмешательства во внутренние дела зарубежных стран во всех случаях с треском провалились. Их результат - нанесение ущерба международной репутации Германии", - заключил Петр Быстрон.