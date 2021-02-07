Российские туроператоры почти вдвое уменьшили долг перед клиентами

Принятые меры поддержки туристической отрасли позволили отечественным туроператорам сократить долг перед клиентами, возникший в начале пандемии, с 40 млрд рублей до 16 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на конференции "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.

"Прошлый год был тяжелым, кризисным, многие считали, что может наступить конец отрасли гостеприимства России, - сказала Зарина Догузова. - Я же считаю, что он стал историческим и переломным в развитии российского туризма. Мы действовали в двух направлениях. С одной стороны занимались сохранением отрасли и устойчивости рынка, в результате не прекратил работу ни один крупный туроператор, они продолжили работать и даже уменьшили долги перед клиентами с 40 млрд рублей до 16 млрд рублей. С другой стороны, занялись диверсификацией и развитием внутреннего туристического продукта".

Среди успешных проектов 2020 года глава Ростуризма назвала запуск чартерных цепочек минувшем летом на Байкал и Алтай, в Калининградскую область.

"Надо сделать туристический продукт проще и дешевле, - сформулировала задачу на будущее Зарина Догузова. - Государство продолжит оказывать все меры поддержки: выделение грантов, отсрочки и сокращения платежей. Масштабного эффекта можно будет добиться только при системной работе, точечное и разовое не сработает".