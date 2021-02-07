Российские туроператоры почти вдвое уменьшили долг перед клиентами

Новости

Андрей Воробьев: Очень надеюсь, что коронавирус побежден 12:21
Стал известен гонорар Волкова за победу на турнире UFC 12:06
Около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии 12:03
В Краснодаре влетел в дерево автобус с пассажирами 11:57
Оперштаб: Еще 3657 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:05
В Турции найден новый таинственный монолит 11:02
МЧС появилось в TikTok и других молодежных соцсетях 10:27
Мишустин выделил 115 млн руб. для решения экологических проблем на Алтае 10:24
Адвокат Трампа попросил приостановить процедуру импичмента из-за шаббата 10:05
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР 09:43
Волков доставлен в больницу после победы над Оверимом 09:40
Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада 09:17
Более 100 заключенных устроили бунт в американской тюрьме 09:11
Вильфанд: Аномальные морозы в Москве задержатся 08:41
Волков прокомментировал досрочную победу над Оверимом на турнире UFC 08:07
Сэндхаген отправил в брутальный нокаут легенду UFC - видео 07:49
В ЕАО предложили установить выплату за рождение двойняшек 07:41
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:01
Экипаж потерпевшего крушение в Нелькане самолета наградили посмертно 06:52
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России 06:37
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Айлендерс" 06:36
Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта 06:22
В Приморье открылся всероссийский фестиваль детского кино и телевидения 06:19
Российский боец Валиев одержал дебютную победу в UFC 06:11
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Рому" 05:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 11:36
Рубрика: Экономика

Российские туроператоры почти вдвое уменьшили долг перед клиентами

Текст: Алексей Дуэль
Принятые меры поддержки туристической отрасли позволили отечественным туроператорам сократить долг перед клиентами, возникший в начале пандемии, с 40 млрд рублей до 16 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на конференции "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.

"Прошлый год был тяжелым, кризисным, многие считали, что может наступить конец отрасли гостеприимства России, - сказала Зарина Догузова. - Я же считаю, что он стал историческим и переломным в развитии российского туризма. Мы действовали в двух направлениях. С одной стороны занимались сохранением отрасли и устойчивости рынка, в результате не прекратил работу ни один крупный туроператор, они продолжили работать и даже уменьшили долги перед клиентами с 40 млрд рублей до 16 млрд рублей. С другой стороны, занялись диверсификацией и развитием внутреннего туристического продукта".

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Ростуризм представит новые направления туризма

Среди успешных проектов 2020 года глава Ростуризма назвала запуск чартерных цепочек минувшем летом на Байкал и Алтай, в Калининградскую область.

"Надо сделать туристический продукт проще и дешевле, - сформулировала задачу на будущее Зарина Догузова. - Государство продолжит оказывать все меры поддержки: выделение грантов, отсрочки и сокращения платежей. Масштабного эффекта можно будет добиться только при системной работе, точечное и разовое не сработает".

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

Главное сегодня

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона