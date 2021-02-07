Ростуризм: Внутренний турпоток в 2020 году упал на 40%

На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений удалось удержать сокращение российского внутреннего турпотока на уровне 60% относительно результатов 2019 года. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сказала журналистам во время форума "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.

"В прошедшем году мы впервые с туроператорами и регионами запустили чартерную программу по России, поддержали малые и средние предприятия грантами, реализовали уникальную для российского туризма программу туристического кешбэка, - перечислила Зарина Догузова. - Все это делалось для того, чтобы дать людям возможность недорого путешествовать по России и открывать для себя новые уголки страны".

Всего в 2020 году было совершено 37 млн туристических поездок по России вместо 65 млн поездок годом ранее, подсчитали в Ростуризме. По данным ведомства, в выигрышной ситуации оказались курортные территории. Они смогли сохранить до 90% турпотока предыдущего года. В городах падение было гораздо более существенным.

"Ростуризм продолжит работать над решением двух важных задач для развития внутреннего туризма: снижение стоимости туристических поездок для наших граждан и повышение их доступности, а также расширение географии путешествий и создание условий для круглогодичного отдыха по всей стране, включая поддержку малых и средних предприятий по реализации новых проектов в туризме, - добавила глава Ростуризма. - Мы будем запускать новые чартеры, эта мера уже доказала свою эффективность - она позволяет снизить стоимость поездки по новым направлениям в среднем вдвое".

В итоге, полагает Зарина Догузова, в 2021 году внутренний туризм может отыграть еще 10-20% турпотока. Восстановление выездного и выездного туризма произойдет позже, отставание от внутреннего сегмента может составить до полутора лет.

Среди мер, которые помогут восстановить объему турпотоков, глава Ростуризма назвала поддержку чартерные программы государственными субсидиями.