Ростуризм: Внутренний турпоток в 2020 году упал на 40%

Новости

РВИО опубликует архивные документы о биографии Игната Артеменко 15:22
Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу" 15:20
В Москве Алабяно-Балтийский тоннель закрыли из-за пожара 15:08
Более половины научных разработок в промышленности предложено молодыми учеными 14:58
В Каталонии из-за пандемии возросло число желающих голосовать по почте 14:54
Волков выписан из больницы после боя с Оверимом на турнире UFC 14:44
Инфекционист назвал три причины повторного заражения коронавирусом 14:35
В МЧС призвали проверить огнетушители 14:23
Минстрой упрощает порядок проведения онлайн-собраний жильцов 12:43
Пассажирам задержанного в Забайкалье поезда предоставили питание 12:35
Андрей Воробьев: Очень надеюсь, что коронавирус побежден 12:21
Стал известен гонорар Волкова за победу на турнире UFC 12:06
Около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии 12:03
В Краснодаре влетел в дерево автобус с пассажирами 11:57
Оперштаб: Еще 3657 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:05
В Турции найден новый таинственный монолит 11:02
МЧС появилось в TikTok и других молодежных соцсетях 10:27
Мишустин выделил 115 млн руб. для решения экологических проблем на Алтае 10:24
Адвокат Трампа попросил приостановить процедуру импичмента из-за шаббата 10:05
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР 09:43
Волков доставлен в больницу после победы над Оверимом 09:40
Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада 09:17
Более 100 заключенных устроили бунт в американской тюрьме 09:11
Вильфанд: Аномальные морозы в Москве задержатся 08:41
Волков прокомментировал досрочную победу над Оверимом на турнире UFC 08:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Внутренний турпоток в 2020 году упал на 40%

Текст: Алексей Дуэль
На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений удалось удержать сокращение российского внутреннего турпотока на уровне 60% относительно результатов 2019 года. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сказала журналистам во время форума "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.

"В прошедшем году мы впервые с туроператорами и регионами запустили чартерную программу по России, поддержали малые и средние предприятия грантами, реализовали уникальную для российского туризма программу туристического кешбэка, - перечислила Зарина Догузова. - Все это делалось для того, чтобы дать людям возможность недорого путешествовать по России и открывать для себя новые уголки страны".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Российские туроператоры почти вдвое уменьшили долг перед клиентами

Всего в 2020 году было совершено 37 млн туристических поездок по России вместо 65 млн поездок годом ранее, подсчитали в Ростуризме. По данным ведомства, в выигрышной ситуации оказались курортные территории. Они смогли сохранить до 90% турпотока предыдущего года. В городах падение было гораздо более существенным.

"Ростуризм продолжит работать над решением двух важных задач для развития внутреннего туризма: снижение стоимости туристических поездок для наших граждан и повышение их доступности, а также расширение географии путешествий и создание условий для круглогодичного отдыха по всей стране, включая поддержку малых и средних предприятий по реализации новых проектов в туризме, - добавила глава Ростуризма. - Мы будем запускать новые чартеры, эта мера уже доказала свою эффективность - она позволяет снизить стоимость поездки по новым направлениям в среднем вдвое".

В итоге, полагает Зарина Догузова, в 2021 году внутренний туризм может отыграть еще 10-20% турпотока. Восстановление выездного и выездного туризма произойдет позже, отставание от внутреннего сегмента может составить до полутора лет.

Среди мер, которые помогут восстановить объему турпотоков, глава Ростуризма назвала поддержку чартерные программы государственными субсидиями.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона