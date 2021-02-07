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07.02.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Бюджетный отдых

Программа кешбэка для туристов возобновится уже в феврале
Текст: Алексей Дуэль (Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Ростуризм рассчитывает возобновить программу туристического кешбэка уже в феврале, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на форуме "Внутренний туризм - новые возможности" в Улан-Удэ.
Чартерные рейсы позволят вдвое снизить стоимость путешествий по стране, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: Сергей Михеев/РГ Чартерные рейсы позволят вдвое снизить стоимость путешествий по стране, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: Сергей Михеев/РГ
Чартерные рейсы позволят вдвое снизить стоимость путешествий по стране, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как уже сообщала "РГ", основные условия останутся прежними. Туристы, купившие туры, круизы по России или забронировавшие отели внутри страны и оплатившие покупку картой "Мир", получат обратно 20% стоимости покупки в течение пяти дней. Карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности "Мир". Деньги перечислят на нее же. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей. Ростуризм предложил распространить программу на детский отдых. По двум первым этапам программы продано туров на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд. Третья программа, как ожидается, охватит всю весну. Все предложения, участвующие в программе кешбэка, размещаются на сайте мирпутешествий.рф. Туроператоры также указывают на своих сайтах туры, которые можно приобрести с кешбэком.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Кешбэк для туристов, чартерные программы и гранты поддержали отрасль, позволили туроператорам сократить долг перед клиентами, возникший в начале пандемии, с 40 млрд до 16 млрд рублей, не прекратил работу ни один крупный туроператор, отметила Догузова. Ростуризм намерен запускать новые чартеры, эта мера позволяет снизить стоимость поездки по новым направлениям в среднем вдвое. В этом году Байкал стал первым направлением в новой чартерной программе, первые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в рамках программы приземлились в Улан-Удэ ранее в воскресенье.

На фоне пандемии удалось удержать сокращение российского внутреннего турпотока на уровне 60% относительно 2019 года. Всего было совершено 37 млн туристических поездок по России вместо 65 млн поездок годом ранее. В выигрышной ситуации оказались курортные территории, они смогли сохранить до 90% турпотока предыдущего года. В городах падение было гораздо более существенным. В 2021 году внутренний туризм может отыграть еще 10-20% турпотока, рассчитывает Догузова. Восстановление выездного и въездного туризма произойдет позже, отставание от внутреннего сегмента может составить до полутора лет.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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