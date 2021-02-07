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07.02.2021 15:22
Рубрика: Общество

РВИО опубликует архивные документы о биографии Игната Артеменко

Текст: Елена Новоселова
В ближайшее время Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликует архивные документы и исследование о биографии полковника Игната Артеменко - "одного из многих миллионов "рабочих" войны, или, как говорили тогда, в 1945-м - простых, но таких бесценно важных "винтиков" советской военной машины, без которых Великая Победа никогда бы не состоялась", сказано в заявлении общества, последовавшем в ответ на травлю в соцсетях ветерана, которого оскорбил Навальный.

Действия этих профессиональных "хейтеров" и "троллей" мало чем отличаются от мерзких выпадов против Зои Космодемьянской, против защитников Москвы в 1941 году, которым, надеются в Российском военно-историческом обществе, будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка.

Фото: RT
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К слову, РВИО готово оказать фронтовику Артеменко всю необходимую правовую помощь, в том числе предоставить адвоката для отстаивания его интересов в судебном процессе. Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления.

Особое возмущение военных историков вызывают попытки очернить биографию Игната Сергеевича, обвинив его в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в Великой Отечественной, да и, вообще, "отсиделся" на "теплом месте".

Зое Космодемьянской, напоминают в РВИО, к моменту ее казни исполнилось 18 лет. Разведчица Зина Портнова, застрелившая фашистских "следователей", не дожила до своего 18-летия. Юным партизанам, героически погибшим в борьбе с фашизмом - Марату Казею, Володе Дубинину, Вале Котику и многим другим - было всего по 14 - 15 лет.

"Любые попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию, не только безосновательны, но и преследуются по закону. В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности, - сказано в заявлении. - Такой судьбой, как у Артеменко, можно только гордиться. 14-летним мальчишкой ушел к партизанам, воевал в отряде. С 17 лет на фронте. С учетом партизанского опыта был определен в войсковую разведку. В апреле 1945 года был тяжело ранен у берегов Одера. После Победы - окончил офицерскую школу, служил на разных должностях в ВВС. Уволен в запас в 1982 году с выслугой почти в 40 лет. Полковник в отставке. Награжден орденом "Отечественная война" 2-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", многочисленными наградами Министерства обороны".

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