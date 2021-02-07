СМИ: Одиннадцать человек погибли в результате ДТП в Египте

Микроавтобус и автомобиль столкнулись на египетском шоссе Эль-Куреймат. Одиннадцать человек, в том числе пара, свадьба которых должна была состояться в воскресенье, скончались на месте. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщил информационный портал Ahram Online.

Уточняется, что авария произошла на шоссе недалеко от центральной египетской провинции Минья. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу, пишет РИА Новости.

Точное число тех, кто пострадал в дорожной аварии власти не сообщили. Обстоятельства выясняются.