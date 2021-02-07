Томас Бах выразил Китаю благодарность за приверженность олимпийским идеалам

- Несмотря на сложности, связанные с пандемией, можно с уверенностью сказать, что Китай готов встречать лучших спортсменов мира по зимним видам спорта, - считает Томас Бах. Этим летом в Токио пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры, а через год в китайской столице соберутся представители зимних видов спорта, чтобы разыграть более ста комплектов олимпийских наград. Томас Бах выразил благодарность Китаю за долгосрочную поддержку и приверженность олимпийскому движению.

Он подчеркнул, что у МОК нет никаких причин сомневаться в успехе проведения Олимпийских игр летом 2021 года в Токио. Церемония открытия Игр пройдет 23 июля. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Бах напомнил, что недавно во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином стороны выразили намерение всеми силами отстаивать олимпийский дух, выступая против политизации спорта.

- Лидер Китая выразил уверенность в успешном проведении соревнований, - заявил Томас Бах. Он выразил благодарность мировому сообществу за поддержку Олимпиады и уверенность в работе организаторов по подготовке к Олимпийским играм в Токио и "Белым" Играм в Пекине в течение ближайших 14 месяцев.

Глава МОК напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН на своей последней сессии выразила одобрение по случаю проведения ближайших Олимпийских и Паралимпийских игр. Мировые лидеры, собравшиеся недавно на саммите G20, также заявили о своей решительной поддержке летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Единство делает нас сильнее", - резюмировал Томас Бах в своем послании главе Медиакорпорации Китая.