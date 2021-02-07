Томас Бах выразил Китаю благодарность за приверженность олимпийским идеалам

Новости

Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 16:32
В Подмосковье поезд врезался в автомобиль 16:30
Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой" 16:28
В Москве начался крупный пожар на Варшавском шоссе 16:23
Минимум 15 человек скончались в Танзании от неустановленной болезни 16:10
Пожар в Алабяно-Балтийском тоннеле ликвидирован 16:03
Главными героями перезапуска "Трансформеров" станут негры 16:03
МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера 15:55
Вышел русский трейлер "Дочери волка" с Джиной Карано 15:55
Аятолла Хаменеи: США не могут ставить Ирану условия по ядерной сделке 15:49
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 17:53

Томас Бах выразил Китаю благодарность за приверженность олимпийским идеалам

Зимние Олимпийские игры откроются в Пекине 4 февраля 2022 года. Ровно за год до начала Игр глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил поздравительное письмо генеральному директору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну, пожелав всем сотрудникам корпорации счастья и удачи во всем, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

- Несмотря на сложности, связанные с пандемией, можно с уверенностью сказать, что Китай готов встречать лучших спортсменов мира по зимним видам спорта, - считает Томас Бах. Этим летом в Токио пройдут летние Олимпийские и Паралимпийские игры, а через год в китайской столице соберутся представители зимних видов спорта, чтобы разыграть более ста комплектов олимпийских наград. Томас Бах выразил благодарность Китаю за долгосрочную поддержку и приверженность олимпийскому движению.

Фото: Медиакорпорация Китая
Новогодний гала-концерт смотрим вечером 11 февраля

Он подчеркнул, что у МОК нет никаких причин сомневаться в успехе проведения Олимпийских игр летом 2021 года в Токио. Церемония открытия Игр пройдет 23 июля. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Бах напомнил, что недавно во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином стороны выразили намерение всеми силами отстаивать олимпийский дух, выступая против политизации спорта.

- Лидер Китая выразил уверенность в успешном проведении соревнований, - заявил Томас Бах. Он выразил благодарность мировому сообществу за поддержку Олимпиады и уверенность в работе организаторов по подготовке к Олимпийским играм в Токио и "Белым" Играм в Пекине в течение ближайших 14 месяцев.

Глава МОК напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН на своей последней сессии выразила одобрение по случаю проведения ближайших Олимпийских и Паралимпийских игр. Мировые лидеры, собравшиеся недавно на саммите G20, также заявили о своей решительной поддержке летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине.

"Единство делает нас сильнее", - резюмировал Томас Бах в своем послании главе Медиакорпорации Китая.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"