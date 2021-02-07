Участники завершившегося недавно Давосского форума усомнились в будущем независимых криптовалют. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что они не могут использоваться как средство платежа из-за своей нестабильной стоимости, а люди должны быть уверены, что цена денег по пути к получателю не изменится.

Экс-глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в интервью CNBC отметил, что в криптовалюте невозможно накапливать деньги, потому что курс может измениться на несколько десятков процентов за день, а ключ доступа к своим криптоактивам легко потерять. Такая ситуация была показана в сериале "Теория большого взрыва", герои которого лишились биткоинов из-за того, что те были записаны на флешку-брелок к давно утерянным ключам.

Управляющий Банка международных расчетов Агустин Карстенс полагает, что биткоин может сильно упасть в цене из-за приближения актива к лимиту в 21 млн монет (сейчас добыто около 19 млн). "Пузырем, который рано или поздно лопнет" называл биткоин глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Высокая волатильность - одна из основных претензий к независимым криптовалютам. На значительное изменение курса может повлиять, например, публикация в Twitter. В конце января миллиардер Илон Маск разместил в своем профиле хештег bitcoin, после чего курс криптовалюты вырос с 32 до 37 тысяч долларов - за полчаса. К 1 февраля стоимость опустилась к уровню 33 500 долларов. А за 2020 год криптовалюта подорожала на 300%.

Но не все годы были такими удачными для биткоина. В декабре 2017 года курс криптовалюты упал с 20 до 13 тысяч, в феврале 2018-го биткоин стоил 7 тысяч долларов, в июне - 5,6 тысячи.

Сторонники независимых криптовалют называют их преимуществом то, что они повышают финансовую доступность. По данным Всемирного банка, в прошлом году около трети взрослого населения в мире не пользовались банковскими услугами, и не только в развивающихся странах. По данным Федеральной резервной системы, в США 22% взрослых либо вообще не имеют банковского счета, либо пользуются в основном денежными переводами, чеками и т.д.

80 процентов центробанков в мире работают над созданием цифровой валюты, а 40% уже перешли от исследований к экспериментам

Обсуждая судьбу независимых криптовалют в Давосе, экономисты пришли к выводу, что будущее - за цифровыми валютами центральных банков, которые привязаны к реальным деньгам. В прошлом году Банк международных расчетов опросил 66 центробанков и выяснил, что 80% из них работают над созданием цифровой валюты, а 40% перешли от исследований к экспериментам. Например, Китай начал тестирование цифровой валюты, которую планирует запустить к 2022 году.

Обсуждение целесообразности выпуска цифровой валюты в прошлом году инициировал и российский регулятор, опубликовав доклад о цифровом рубле. Это цифровой код, который будет храниться в специальном электронном кошельке. Эмитентом цифрового рубля будет Банк России, а ответственность за операции с ним понесет банк, в котором открыт электронный кошелек.

Как отмечала ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, абсолютное большинство участников финансового рынка в ходе общественного обсуждения поддержало целесообразность введения цифрового рубля. В то же время опрос Ассоциации банков России показал, что 47,1% кредитных организаций не видят в цифровом рубле существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов.

Участники Давосского форума не впервые предрекают крах криптовалютам. В 2018 году миллиардер Джордж Сорос назвал их "пузырем, не являющимся стабильным средством накопления", серьезные опасения высказывал и министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги. Однако криптовалюты пока не сдают своих позиций. В частности, эксперты отмечают всплеск интереса к эфириуму.

По словам аналитика ГК "ФИНАМ" Леонида Делицына, криптовалюты не становятся средством платежа не столько из-за непредсказуемости курса, сколько, во-первых, из-за того, что оплата ими товаров и услуг в магазинах не легализована и вряд ли скоро будет, а во-вторых, из-за того, что острой необходимости в этом нет. "Пока что они выступают в роли своеобразной игровой валюты - трейдеры просто играют друг с другом. Но по этой причине цифровые валюты центробанков не слишком-то им и угрожают, они-то предназначены именно для оплаты товаров и услуг. Как показывает опыт, спекуляции криптовалютами уживаются с игрой на курсах традиционных валют. Можно предположить, что так же будет вестись игра всеми тремя видами валют - традиционными, крипто- и цифровыми", - полагает эксперт.