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07.02.2021 00:21
Рубрика: Общество

Ученые нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Лечение плазмой крови приводит к мутации коронавируса. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Великобритании, пишет Bloomberg.

Фото: AFP/Thomas COEX
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Ранее считалось ,что коронавирусную инфекцию можно вылечить плазмой крови, полученной от пациентов, перенесших COVID-19. Но теперь британские ученые считают, что не стоит этого делать, так как плазма оказывает влияние на вирус, заставляя его мутировать. В результате SARS-CoV-2 становится менее восприимчивым к антителам иммунной системы, которые обычно борются с инфекцией.

Такие выводы сделаны на основе протоколов лечения пациента, перенесшего рак, и заразившегося ковидом. Лечение длилось более трех месяцев. Медики отслеживали, как менялся вирус в организме пациента. Сначала ему давали препарат ремдесивир, после которого врачи не обнаружили серьезных мутаций SARS-CoV-2. Но после курса лечения с помощью плазмы крови вирус в организме пациента претерпел значительные изменения, которые произошли и в ключевом "белке-шипе". Именно его вирус использует для заражения здоровых клеток.

Лечение плазмой не навредило пациенту ,но и не способствовало выздоровлению.

Также интересны выводы о том, что вирус может мутировать в организме пациентов с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями. В этом случае заболевание протекает долго. А если у вируса есть возможность оставаться в организме человека достаточно долго и размножаться, он учится бороться с иммунной системой.

В России, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано уже более 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Однако на основные свойства его белка они не влияют.

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