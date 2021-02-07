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07.02.2021 21:04
Рубрика: Общество

В 2020 году в России снизилась смертность от рака

Текст: Марина Трубилина
В 2020 году, по предварительным данным, в России снизилась смертность от онкологии. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Высокая нагрузка системы здравоохранения в пандемию, отметил министр, не помешала оказывать помощь тем пациентам, которые не могут ждать. Онкологическая служба в полном объеме выполняла свою задачу.

Фото: iStock
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В 2020 году система здравоохранения получила в онкологии дополнительные инструменты, добавил он. "Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране", - сообщил Мурашко.

Сейчас в стране работает 278 центров амбулаторной онкологической помощи, в 2020 году открыто 9 референс-центров для диагностики злокачественных заболеваний, которые позволяют четко поставить диагноз, помогают врачам в работе с онкологическими диагнозами, с точной локализацией, сообщал ранее Минздрав. "В течение первых месяцев 2021 года мы запустили еще 9 таких экспертных референс-центров, которые должны увеличить охват качественной диагностикой, помочь в постановке диагноза на всех этапах", - говорил глава ведомства.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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