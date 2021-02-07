В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек

Число погибших при сходе ледника в штате Уттаракханд на севере Индии достигло семи человек, еще 125 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил 7 февраля главный министр штата Тривендра Сингх Рават.

Ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и ударил по строящейся ГЭС, что привело к наводнению. Власти Уттаракханда эвакуировали часть людей, живущих ниже по течению реки, а другим запретили приближаться к реке. В том числе запрещены и священные омовения в Ганге, в который впадают реки, переполненные из-за наводнения. Также власти произвели экстренный сброс воды, чтобы не допустить еще большего подъема воды.

На место трагедии уже доставляются пять бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), позднее к ним на помощь перебросят еще три бригады. Также поисками пропавших без вести заняты около 200 индийских пограничников. Как отметил Сингх Рават, для спасения людей делается все возможное.