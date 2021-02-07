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07.02.2021 14:54
Рубрика: В мире

В Каталонии из-за пандемии возросло число желающих голосовать по почте

Текст: Юрий Когалов

Пандемия коронавируса изменила электоральные процессы во многих странах. Желающих голосовать по почте становится все больше. Так, в Каталонии, где 14 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы, в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом выросло число тех, кто хочет отдать свой голос, не приходя на избирательный участок. По данным Женералитата, власти этого испанского региона получили свыше 284 тысяч заявок.

Фото: AP Photo/ Emilio Morenatti
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май

Это почти столько же, сколько за все выборы, которые проводились в автономии с 2010 года. Тогда дистанционно проголосовали только 45 тысяч избирателей, в 2012-м - 63 тысячи, в 2015-м 107 тысяч, в 2017-м - около 79 тысяч. Впрочем, даже сейчас это лишь около 5 процентов от общего количество избирателей в автономии, которых насчитывается 5,6 миллиона человек. Отправить бюллетени по почте они должны до 12 февраля.

Предстоящие выборы будут уже пятыми в Каталонии за последние 10 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Дело в том, что в 2017 году он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать символику националистов с госучреждений. Это решение в итоге стоило ему кресла главы правительства региона.

По мнению местных СМИ, в настоящее время в Каталонии нет политической силы, которая могла бы одержать безоговорочную победу на выборах и самостоятельно сформировать правительство. Ожидается, что первое место займут социалисты, которые сейчас правят в Испании (для участия в этой борьбе от своего кресла отказался министр здравоохранения Сальвадор Илья), но кто именно возглавит Женералитат, будут решать националисты, которые в совокупности имеют больший вес, чем все остальные партии.

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