В Каталонии из-за пандемии возросло число желающих голосовать по почте

Пандемия коронавируса изменила электоральные процессы во многих странах. Желающих голосовать по почте становится все больше. Так, в Каталонии, где 14 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы, в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом выросло число тех, кто хочет отдать свой голос, не приходя на избирательный участок. По данным Женералитата, власти этого испанского региона получили свыше 284 тысяч заявок.

Это почти столько же, сколько за все выборы, которые проводились в автономии с 2010 года. Тогда дистанционно проголосовали только 45 тысяч избирателей, в 2012-м - 63 тысячи, в 2015-м 107 тысяч, в 2017-м - около 79 тысяч. Впрочем, даже сейчас это лишь около 5 процентов от общего количество избирателей в автономии, которых насчитывается 5,6 миллиона человек. Отправить бюллетени по почте они должны до 12 февраля.

Предстоящие выборы будут уже пятыми в Каталонии за последние 10 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Дело в том, что в 2017 году он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать символику националистов с госучреждений. Это решение в итоге стоило ему кресла главы правительства региона.

По мнению местных СМИ, в настоящее время в Каталонии нет политической силы, которая могла бы одержать безоговорочную победу на выборах и самостоятельно сформировать правительство. Ожидается, что первое место займут социалисты, которые сейчас правят в Испании (для участия в этой борьбе от своего кресла отказался министр здравоохранения Сальвадор Илья), но кто именно возглавит Женералитат, будут решать националисты, которые в совокупности имеют больший вес, чем все остальные партии.