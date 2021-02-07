В МЧС призвали проверить огнетушители

В МЧС России призвали к мерам пожарной безопасности. Сделано это не по причине появления особой угрозы возникновения пожаров, а в виде профилактической меры. Ранее, как известно, руководство спасательного ведомства не раз агитировало владельцев частных домов и даже квартир обзаводиться огнетушителями. Они могут помочь справиться с возгоранием на начальной стадии еще до приезда пожарных. Но сегодня причина призыва иная.

"7 февраля отмечается День огнетушителя. Это прекрасный повод проверить наличие и состояние первичных средств пожаротушения у вас дома и в автомобиле". - призвали всех россиян в МЧС России.

По мнению спасателей, надо не только возить с собой в машине или хранить у кухонной плиты огнетушитель, но и следить за его исправностью, чтобы в нужный момент он не подвел. Температуры сейчас во многих регионах страны опустились гораздо ниже нуля, и на электрические сети нагрузка значительно возросла. Угрозы возгорания есть и для автомобилей, некоторые из которых хозяева отогревают паяльными лампами.

В МЧС в этой связи указывают, что огнетушители есть нескольких видов. Наиболее подходящие для тушения помещений и автомобилей - углекислотные огнетушители.

А вот наиболее распространенные порошковые огнетушители, хоть и могут потушить почти все существующие типы возгорания, но после них ничего восстановить уже будет нельзя. Не лучший вариант и воздушно-пенный огнетушитель. Им нельзя тушить возгорания, где может быть электричество, так как тушащее вещество содержит воду.

В МЧС также пояснили, что первые два вида огнетушителей нужно заправлять один раз в пять лет, а воздушно-пенный - раз в год. Если срок годности огнетушителя истек, устройство можно использовать в качестве тренировочного средства.