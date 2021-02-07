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07.02.2021 22:14
Рубрика: Власть

Запретное веселье

Введены штрафы за пропаганду "веселящего газа"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Поправки в КоАП ввели наказание за пропаганду так называемого "веселящего газа" - закиси азота. Соответствующий закон публикует сегодня "Российская газета".

В этом году вступил в силу закон, запрещающий употребление закиси азота не по назначению, то есть для одурманивания организма. Допустимо же - в медицинских, технических целях или кулинарных целях. Как обращают внимание эксперты, иногда закись азота используется для производства продуктов питания, и в этом нет ничего плохого.

Фото: iStock
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Однако с некоторых пор закись азота стали использовать и как средство развлечения. "Особенно активно ведется популяризация "веселящего газа" среди молодежи, для которой закись азота преподносится как безвредное и безопасное вещество, вызывающее при его вдыхании эйфорию, - рассказывают в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. - Однако нецелевое использование закиси азота человеком может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья: угнетению дыхания, нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, острой гипоксии и даже смерти".

Иными словами, это тот самый случай, когда смех вовсе не продлевает жизнь, а скорее сокращает. Не всякие шутки полезны для здоровья. Шутки с закисью азота, как уверяют эксперты, однозначно рискованны.

Даже рассказ о том, где можно купить "веселящий газ", теперь наказуем штрафом

Теперь в КоАП вводится новая специальная статья, наказывающая за пропаганду, в том числе в Сети, "веселящего газа", а также за распространение информации о том, где можно купить закись азота для одурманивания организма. Штрафы для граждан составят от 1 до 2 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Либо деятельность юрлица может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что изменения направлены на предотвращение употребления закиси азота в качестве средства развлечения, особенно среди молодежи, так как это грозит проблемами со здоровьем.

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