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07.02.2021 20:58
Рубрика: Спорт

Валиева принесла победу команде Загитовой на Кубке Первого канала

Текст: Анна Козина
Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой выиграла у команды двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на Кубке Первого канала, который завершился в Москве. Все решилось после произвольной программы у девушек.

Необходимые для победы баллы "Красной машине" Загитовой принесли Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева. Что касается Валиевой, то она снова получила оценки, превышающие официальный мировой рекорд. На этот раз Александры Трусовой - 179,19 балла против 166,62.

Сама Трусова выступила не очень удачно. Саша упала с четверного лутца, а на приземлении с четверного сальхова коснулась льда рукой. Четверной тулуп был исполнен чисто. Судьи поставили "королеве четверных" 163,33 балла.

- Впереди чемпионат мира, будет готовиться, работать. Мы не подведем. Настрой - только вперед, - прокомментировал прокат Трусовой тренер Евгений Плющенко.

Итоговый счет противостояния: 2634,95 балла против 2606,21 в пользу команды Загитовой.

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Команда Алины Загитовой:

Камила Валиева - 179,19

Анна Щербакова - 169,06

Дарья Усачева - 156,04

Команда Евгении Медведевой:

Александра Трусова - 163,33

Елизавета Туктамышева - 150,41

Майя Хромых - 136,75

Спорт Фигурное катание

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