Валиева принесла победу команде Загитовой на Кубке Первого канала

Необходимые для победы баллы "Красной машине" Загитовой принесли Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева. Что касается Валиевой, то она снова получила оценки, превышающие официальный мировой рекорд. На этот раз Александры Трусовой - 179,19 балла против 166,62.
Сама Трусова выступила не очень удачно. Саша упала с четверного лутца, а на приземлении с четверного сальхова коснулась льда рукой. Четверной тулуп был исполнен чисто. Судьи поставили "королеве четверных" 163,33 балла.
- Впереди чемпионат мира, будет готовиться, работать. Мы не подведем. Настрой - только вперед, - прокомментировал прокат Трусовой тренер Евгений Плющенко.
Итоговый счет противостояния: 2634,95 балла против 2606,21 в пользу команды Загитовой.
Команда Алины Загитовой:
Камила Валиева - 179,19
Анна Щербакова - 169,06
Дарья Усачева - 156,04
Команда Евгении Медведевой:
Александра Трусова - 163,33
Елизавета Туктамышева - 150,41
Майя Хромых - 136,75