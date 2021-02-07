Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России

Вирусологи считают, что обязательный масочный режим в России при снижении количества заболевших COVID-19 может быть отменен в конце весны. Однако это станет возможным лишь в результате соблюдения ряда факторов, в числе которых - наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Как сообщила РБК кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, количество заболевших инфекцией в ближайшее время должно резко снизиться.

"Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться", - рассказала врач.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил эффективность профилактических мер, в том числе ношение защитных масок, и сказал: "Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры".

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предполагает, что отмена масочного режима может произойти в апреле. Тем не менее врачи считают: опыт борьбы с пандемией показал, что маска - надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ.