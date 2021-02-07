Государство направит 7,3 млрд руб. на изучение искусственного интеллекта (ИИ). В 2021 году в России создадут шесть исследовательских центров на базе вузов и научных организаций и до 2024 года каждый год будут создавать еще по шесть таких центров. Ответственным за реализацию этой задачи в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" минэкономразвития предлагает назначить Аналитический центр при правительстве.

Искусственный интеллект уже проник во все сферы нашей жизни - от квартиры до офиса. Благодаря таким технологиям мы пользуемся поддержкой голосовых помощников, искусственный интеллект управляет "умными" светофорами, а банки с помощью искусственного интеллекта рассчитывают кредитоспособность своих клиентов и за считаные минуты выдают решение по заявке на кредит. Медицина, промышленность, индустрия развлечений, сельское хозяйство - во всех этих отраслях искусственный интеллект широко используется.

Однако особенностью такой технологии является ее постепенное самообучение и эволюционирование. Это может приводить к негативным последствиям. Например, компания Amazon была вынуждена в 2017 году закрыть эксперимент по приему сотрудников с помощью технологии ИИ. Программа обучалась на основе больших данных, собранных за десятки предыдущих лет. Те поступали в основном от кандидатов-мужчин, что создало дискриминацию по половому признаку - о гендерном равенстве пришлось бы забыть.

Другой печальный пример использования ИИ - смертельное ДТП с участием автомобиля-беспилотника в США в 2018 году.

Изучение того, как работает технология, к каким последствиям это может привести и каким образом обеспечить соблюдение этических норм, сейчас критически важно, считают специалисты. В США создан Институт изучения искусственного интеллекта (Machine intelligence research institute), который занимается созданием "дружественного искусственного интеллекта" и изучением потенциальных опасностей и возможностей использования технологии.

Исследованиями "предвзятости" и других проблем, возникающих при использовании ИИ, занимаются и такие техгиганты, как IBM и Google.

Искусственный интеллект при этом открывает огромные возможности для экономического роста. Беспилотная уборка урожая, безопасное производство (в отличие от человека, технологии могут безостановочно сканировать оборудование и предупреждать о потенциальных проблемах задолго до их выявления), точная постановка медицинского диагноза, бизнес-прогнозирование и многое другое может делать ИИ.

В России, утверждают эксперты, одни из самых сильных разработчиков искусственного интеллекта, и у нашей страны есть все шансы добиться лидерства в этой сфере.

Изучению искусственного интеллекта и последствиям его применения уже уделяется значительное внимание. В декабре 2020 года на базе Университета Иннополис, который участвует в реализации нацпрограммы "Цифровая экономика", открыт первый в России Институт искусственного интеллекта. Изучением ИИ университет занимается с 2014 года - он ведет разработки для промышленности, в том числе нефтегазовой отрасли, энергетики, медицины, лесного и сельского хозяйства. Теперь все проекты в области ИИ объединены в рамках единого института.

Создание института по исследованию ИИ под эгидой Сбербанка также анонсировал в конце 2020 года глава банка Герман Греф.

Теперь новые исследовательские центры будут создаваться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" при участии Аналитического центра при правительстве.

"Роль Аналитического центра не будет сводиться к чисто административной функции по оценке достижения показателей федерального проекта и координации отдельных мероприятий. Планируется, что на базе центра экспертизы будет проводиться работа по планированию внедрения технологий ИИ в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других приоритетных отраслях", - пояснила замглавы минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Отбор институтов и научных центров, на базе которых будут созданы центры по исследованию ИИ, будет проходить в несколько этапов и предполагает участие большого числа экспертов, рассказали в Аналитическом центре. Для получения гранта придется показать, как то или иное исследование поможет решить задачу промышленности и бизнеса.

Создание центров станет основой для формирования научных и технологических заделов на будущее: участникам проекта предстоит выполнить показатели эффективности по количеству и индексу цитируемости научных статей российских ученых в ведущих изданиях. К 2024 году специалисты центров должны написать не менее 90 статей по теме ИИ, опубликованных в журналах I квартиля и индексированных в системах WOS/SCOPUS (важно для подтверждения статуса в мировом научном сообществе). Не меньшее количество статей должно быть сделано на конференциях по искусственному интеллекту уровня А+. Также центрами должно быть сформировано и проведено не менее 24 курсов лекций и семинаров по тематике ИИ.

На создание исследовательских центров выделено 7,3 млрд рублей, из них 1,6 млрд предполагается привлечь из внебюджетных средств. Каждый центр будет создан с привлечением индустриальных партнеров, которые и обеспечат внебюджетное финансирование.

Среди приоритетов для развития называются такие технологии, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений.