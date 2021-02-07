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07.02.2021 07:01
Рубрика: Спорт

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе

Текст: Максим Домчев

Россиянин Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима из Нидерландов во втором раунде турнира UFC Fight Night 184, сделав еще один шаг к борьбе за титул в тяжелом весе.

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В главном поединке турнира UFC Fight Night 184 встречались тяжеловесы - шестой номер рейтинга россиянин Александр Волков и занимающий пятую строчку Алистар Оверим из Нидерландов. 40-летний Оверим крайне опасен в первом раунде и поэтому Волков начал поединок осторожно.

Уже в дебюте россиянин потряс соперника лоукиком. В дальнейшем Оверим опасно огрызался, но россиянин действовал активнее. В одном из эпизодов голландец побывал на полу, но все же сумел подняться.

Уже в начале второго раунда Оверим пропустил несколько ударов и его лицо было разбито. Волков продолжил атаковать и после нескольких пропущенных ударов Оверим оказался на полу, а рефери остановил бой, чтобы избежать более серьезных последствий. Эта победа стала для Волкова 33-й при восьми поражениях.

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