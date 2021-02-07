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07.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2028
  • 2 Санкт-Петербург 1175
  • 3 Московская область 923
  • 4 Нижегородская область 469
  • 5 Воронежская область 370
  • 6 Ростовская область 360
  • 7 Свердловская область 313
  • 8 Самарская область 301
  • 9 Пермский край 276
  • 10 Челябинская область 271
  • 11 Красноярский край 267
  • 12 Вологодская область 260
  • 13 Иркутская область 259
  • 14 Волгоградская область 241
  • 15 Саратовская область 238
  • 16 Архангельская область 235
  • 17 Ставропольский край 224
  • 18 Пензенская область 213
  • 19 Ленинградская область 207
  • 20 Хабаровский край 206
  • 21 Республика Карелия 205
  • 22 Забайкальский край 198
  • 23 Приморский край 193
  • 24 Тверская область 183
  • 25 Краснодарский край 182
  • 26 Ярославская область 177
  • 27 Алтайский край 177
  • 28 Курская область 170
  • 29 Смоленская область 169
  • 30 Калининградская область 169
  • 31 Ульяновская область 168
  • 32 Белгородская область 168
  • 33 Омская область 165
  • 34 Брянская область 164
  • 35 Республика Башкортостан 164
  • 36 Тульская область 163
  • 37 Ивановская область 162
  • 38 Кировская область 160
  • 39 Орловская область 154
  • 40 Астраханская область 153
  • 41 Владимирская область 150
  • 42 Калужская область 149
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 149
  • 44 Республика Крым 149
  • 45 Оренбургская область 149
  • 46 Мурманская область 145
  • 47 Липецкая область 142
  • 48 Тамбовская область 140
  • 49 Республика Коми 135
  • 50 Республика Бурятия 132
  • 51 Новгородская область 130
  • 52 Тюменская область 129
  • 53 Новосибирская область 125
  • 54 Рязанская область 104
  • 55 Кемеровская область 99
  • 56 Удмуртская Республика 97
  • 57 Курганская область 92
  • 58 Севастополь 91
  • 59 Сахалинская область 89
  • 60 Республика Саха (Якутия) 87
  • 61 Томская область 85
  • 62 Республика Татарстан 85
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 64 Псковская область 83
  • 65 Республика Чувашия 80
  • 66 Амурская область 76
  • 67 Республика Дагестан 76
  • 68 Республика Калмыкия 70
  • 69 Республика Мордовия 70
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 62
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 72 Костромская область 59
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 55
  • 74 Камчатский край 50
  • 75 Республика Хакасия 49
  • 76 Республика Алтай 46
  • 77 Республика Марий Эл 44
  • 78 Республика Ингушетия 36
  • 79 Республика Адыгея 35
  • 80 Чеченская Республика 34
  • 81 Республика Тыва 20
  • 82 Магаданская область 17
  • 83 Еврейская автономная область 7
  • 84 Ненецкий автономный округ 2
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва 0,1%
  • 2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%
  • 3. Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика, Мурманская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Костромская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 432 смерти:
  1. Москва 64
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Московская область 33
  4. Краснодарский край 17
  5. Красноярский край 15
  6. Алтайский край 14
  7. Воронежская область 13
  8. Нижегородская область 12
  9. Свердловская область 11
  10. Тульская область 10
  11. Ростовская область 10
  12. Пермский край 10
  13. Челябинская область 10
  14. Ивановская область 8
  15. Республика Крым 8
  16. Ульяновская область 8
  17. Иркутская область 8
  18. Новосибирская область 8
  19. Омская область 7
  20. Архангельская область 6
  21. Волгоградская область 6
  22. Томская область 6
  23. Приморский край 6
  24. Владимирская область 5
  25. Курская область 5
  26. Вологодская область 5
  27. Ставропольский край 5
  28. Саратовская область 5
  29. Белгородская область 4
  30. Мурманская область 4
  31. Севастополь 4
  32. Республика Башкортостан 4
  33. Удмуртская Республика 4
  34. Республика Чувашия 4
  35. Костромская область 3
  36. Смоленская область 3
  37. Тамбовская область 3
  38. Республика Карелия 3
  39. Республика Коми 3
  40. Астраханская область 3
  41. Кабардино-Балкарская Республика 3
  42. Республика Хакасия 3
  43. Орловская область 2
  44. Ярославская область 2
  45. Псковская область 2
  46. Республика Адыгея 2
  47. Республика Калмыкия 2
  48. Республика Мордовия 2
  49. Республика Татарстан 2
  50. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  51. Республика Бурятия 2
  52. Забайкальский край 2
  53. Брянская область 1
  54. Республика Дагестан 1
  55. Республика Ингушетия 1
  56. Кировская область 1
  57. Оренбургская область 1
  58. Пензенская область 1
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  60. Кемеровская область 1
  61. Республика Саха (Якутия) 1
  62. Амурская область 1

За весь период по России умерло 76 661 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 884 человека:
  1. Москва 3657
  2. Санкт-Петербург 2339
  3. Московская область 950
  4. Челябинская область 558
  5. Приморский край 495
  6. Нижегородская область 430
  7. Ростовская область 397
  8. Архангельская область 376
  9. Иркутская область 356
  10. Свердловская область 331
  11. Воронежская область 323
  12. Самарская область 311
  13. Краснодарский край 297
  14. Пензенская область 268
  15. Хабаровский край 257
  16. Красноярский край 245
  17. Республика Карелия 242
  18. Мурманская область 241
  19. Саратовская область 241
  20. Вологодская область 234
  21. Тверская область 229
  22. Волгоградская область 227
  23. Новгородская область 215
  24. Ульяновская область 209
  25. Калининградская область 204
  26. Кемеровская область 188
  27. Кировская область 185
  28. Сахалинская область 183
  29. Тульская область 182
  30. Орловская область 180
  31. Курская область 178
  32. Ярославская область 171
  33. Ханты-Мансийский автономный округ 171
  34. Липецкая область 169
  35. Ямало-Ненецкий автономный округ 169
  36. Оренбургская область 167
  37. Брянская область 163
  38. Ленинградская область 163
  39. Омская область 162
  40. Пермский край 157
  41. Смоленская область 154
  42. Калужская область 152
  43. Забайкальский край 147
  44. Республика Саха (Якутия) 143
  45. Алтайский край 140
  46. Тюменская область 139
  47. Владимирская область 134
  48. Республика Калмыкия 132
  49. Республика Коми 129
  50. Республика Дагестан 125
  51. Республика Бурятия 118
  52. Удмуртская Республика 117
  53. Ставропольский край 115
  54. Рязанская область 109
  55. Республика Башкортостан 103
  56. Республика Чувашия 103
  57. Псковская область 102
  58. Томская область 98
  59. Курганская область 95
  60. Новосибирская область 91
  61. Карачаево-Черкесская Республика 90
  62. Республика Татарстан 90
  63. Республика Мордовия 89
  64. Амурская область 89
  65. Кабардино-Балкарская Республика 81
  66. Астраханская область 78
  67. Севастополь 78
  68. Тамбовская область 68
  69. Республика Северная Осетия - Алания 68
  70. Республика Марий Эл 58
  71. Камчатский край 56
  72. Республика Алтай 48
  73. Белгородская область 47
  74. Еврейская автономная область 47
  75. Чеченская Республика 46
  76. Ивановская область 39
  77. Республика Адыгея 34
  78. Республика Крым 22
  79. Республика Хакасия 21
  80. Магаданская область 18
  81. Республика Ингушетия 15
  82. Республика Тыва 15
  83. Костромская область 14
  84. Ненецкий автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 456 210 пациентов.

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