За сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2028
- 2 Санкт-Петербург 1175
- 3 Московская область 923
- 4 Нижегородская область 469
- 5 Воронежская область 370
- 6 Ростовская область 360
- 7 Свердловская область 313
- 8 Самарская область 301
- 9 Пермский край 276
- 10 Челябинская область 271
- 11 Красноярский край 267
- 12 Вологодская область 260
- 13 Иркутская область 259
- 14 Волгоградская область 241
- 15 Саратовская область 238
- 16 Архангельская область 235
- 17 Ставропольский край 224
- 18 Пензенская область 213
- 19 Ленинградская область 207
- 20 Хабаровский край 206
- 21 Республика Карелия 205
- 22 Забайкальский край 198
- 23 Приморский край 193
- 24 Тверская область 183
- 25 Краснодарский край 182
- 26 Ярославская область 177
- 27 Алтайский край 177
- 28 Курская область 170
- 29 Смоленская область 169
- 30 Калининградская область 169
- 31 Ульяновская область 168
- 32 Белгородская область 168
- 33 Омская область 165
- 34 Брянская область 164
- 35 Республика Башкортостан 164
- 36 Тульская область 163
- 37 Ивановская область 162
- 38 Кировская область 160
- 39 Орловская область 154
- 40 Астраханская область 153
- 41 Владимирская область 150
- 42 Калужская область 149
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 149
- 44 Республика Крым 149
- 45 Оренбургская область 149
- 46 Мурманская область 145
- 47 Липецкая область 142
- 48 Тамбовская область 140
- 49 Республика Коми 135
- 50 Республика Бурятия 132
- 51 Новгородская область 130
- 52 Тюменская область 129
- 53 Новосибирская область 125
- 54 Рязанская область 104
- 55 Кемеровская область 99
- 56 Удмуртская Республика 97
- 57 Курганская область 92
- 58 Севастополь 91
- 59 Сахалинская область 89
- 60 Республика Саха (Якутия) 87
- 61 Томская область 85
- 62 Республика Татарстан 85
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 64 Псковская область 83
- 65 Республика Чувашия 80
- 66 Амурская область 76
- 67 Республика Дагестан 76
- 68 Республика Калмыкия 70
- 69 Республика Мордовия 70
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 62
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 72 Костромская область 59
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 55
- 74 Камчатский край 50
- 75 Республика Хакасия 49
- 76 Республика Алтай 46
- 77 Республика Марий Эл 44
- 78 Республика Ингушетия 36
- 79 Республика Адыгея 35
- 80 Чеченская Республика 34
- 81 Республика Тыва 20
- 82 Магаданская область 17
- 83 Еврейская автономная область 7
- 84 Ненецкий автономный округ 2
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,1%
- 2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%
- 3. Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика, Мурманская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Костромская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 432 смерти:
- Москва 64
- Санкт-Петербург 39
- Московская область 33
- Краснодарский край 17
- Красноярский край 15
- Алтайский край 14
- Воронежская область 13
- Нижегородская область 12
- Свердловская область 11
- Тульская область 10
- Ростовская область 10
- Пермский край 10
- Челябинская область 10
- Ивановская область 8
- Республика Крым 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 7
- Архангельская область 6
- Волгоградская область 6
- Томская область 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Вологодская область 5
- Ставропольский край 5
- Саратовская область 5
- Белгородская область 4
- Мурманская область 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Костромская область 3
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Астраханская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Хакасия 3
- Орловская область 2
- Ярославская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Брянская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 76 661 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 884 человека:
- Москва 3657
- Санкт-Петербург 2339
- Московская область 950
- Челябинская область 558
- Приморский край 495
- Нижегородская область 430
- Ростовская область 397
- Архангельская область 376
- Иркутская область 356
- Свердловская область 331
- Воронежская область 323
- Самарская область 311
- Краснодарский край 297
- Пензенская область 268
- Хабаровский край 257
- Красноярский край 245
- Республика Карелия 242
- Мурманская область 241
- Саратовская область 241
- Вологодская область 234
- Тверская область 229
- Волгоградская область 227
- Новгородская область 215
- Ульяновская область 209
- Калининградская область 204
- Кемеровская область 188
- Кировская область 185
- Сахалинская область 183
- Тульская область 182
- Орловская область 180
- Курская область 178
- Ярославская область 171
- Ханты-Мансийский автономный округ 171
- Липецкая область 169
- Ямало-Ненецкий автономный округ 169
- Оренбургская область 167
- Брянская область 163
- Ленинградская область 163
- Омская область 162
- Пермский край 157
- Смоленская область 154
- Калужская область 152
- Забайкальский край 147
- Республика Саха (Якутия) 143
- Алтайский край 140
- Тюменская область 139
- Владимирская область 134
- Республика Калмыкия 132
- Республика Коми 129
- Республика Дагестан 125
- Республика Бурятия 118
- Удмуртская Республика 117
- Ставропольский край 115
- Рязанская область 109
- Республика Башкортостан 103
- Республика Чувашия 103
- Псковская область 102
- Томская область 98
- Курганская область 95
- Новосибирская область 91
- Карачаево-Черкесская Республика 90
- Республика Татарстан 90
- Республика Мордовия 89
- Амурская область 89
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Астраханская область 78
- Севастополь 78
- Тамбовская область 68
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Республика Марий Эл 58
- Камчатский край 56
- Республика Алтай 48
- Белгородская область 47
- Еврейская автономная область 47
- Чеченская Республика 46
- Ивановская область 39
- Республика Адыгея 34
- Республика Крым 22
- Республика Хакасия 21
- Магаданская область 18
- Республика Ингушетия 15
- Республика Тыва 15
- Костромская область 14
- Ненецкий автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 456 210 пациентов.