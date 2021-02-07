За сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 16 048 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2028

2 Санкт-Петербург 1175

3 Московская область 923

4 Нижегородская область 469

5 Воронежская область 370

6 Ростовская область 360

7 Свердловская область 313

8 Самарская область 301

9 Пермский край 276

10 Челябинская область 271

11 Красноярский край 267

12 Вологодская область 260

13 Иркутская область 259

14 Волгоградская область 241

15 Саратовская область 238

16 Архангельская область 235

17 Ставропольский край 224

18 Пензенская область 213

19 Ленинградская область 207

20 Хабаровский край 206

21 Республика Карелия 205

22 Забайкальский край 198

23 Приморский край 193

24 Тверская область 183

25 Краснодарский край 182

26 Ярославская область 177

27 Алтайский край 177

28 Курская область 170

29 Смоленская область 169

30 Калининградская область 169

31 Ульяновская область 168

32 Белгородская область 168

33 Омская область 165

34 Брянская область 164

35 Республика Башкортостан 164

36 Тульская область 163

37 Ивановская область 162

38 Кировская область 160

39 Орловская область 154

40 Астраханская область 153

41 Владимирская область 150

42 Калужская область 149

43 Ханты-Мансийский автономный округ 149

44 Республика Крым 149

45 Оренбургская область 149

46 Мурманская область 145

47 Липецкая область 142

48 Тамбовская область 140

49 Республика Коми 135

50 Республика Бурятия 132

51 Новгородская область 130

52 Тюменская область 129

53 Новосибирская область 125

54 Рязанская область 104

55 Кемеровская область 99

56 Удмуртская Республика 97

57 Курганская область 92

58 Севастополь 91

59 Сахалинская область 89

60 Республика Саха (Якутия) 87

61 Томская область 85

62 Республика Татарстан 85

63 Кабардино-Балкарская Республика 84

64 Псковская область 83

65 Республика Чувашия 80

66 Амурская область 76

67 Республика Дагестан 76

68 Республика Калмыкия 70

69 Республика Мордовия 70

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 62

71 Карачаево-Черкесская Республика 59

72 Костромская область 59

73 Республика Северная Осетия-Алания 55

74 Камчатский край 50

75 Республика Хакасия 49

76 Республика Алтай 46

77 Республика Марий Эл 44

78 Республика Ингушетия 36

79 Республика Адыгея 35

80 Чеченская Республика 34

81 Республика Тыва 20

82 Магаданская область 17

83 Еврейская автономная область 7

84 Ненецкий автономный округ 2

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 967 281 случай (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%

2. Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Хакасия 0,2%

3. Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Псковская область, Республика Саха (Якутия), Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика, Мурманская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Костромская область 0,3% За последние сутки подтверждено 432 смерти: Москва 64 Санкт-Петербург 39 Московская область 33 Краснодарский край 17 Красноярский край 15 Алтайский край 14 Воронежская область 13 Нижегородская область 12 Свердловская область 11 Тульская область 10 Ростовская область 10 Пермский край 10 Челябинская область 10 Ивановская область 8 Республика Крым 8 Ульяновская область 8 Иркутская область 8 Новосибирская область 8 Омская область 7 Архангельская область 6 Волгоградская область 6 Томская область 6 Приморский край 6 Владимирская область 5 Курская область 5 Вологодская область 5 Ставропольский край 5 Саратовская область 5 Белгородская область 4 Мурманская область 4 Севастополь 4 Республика Башкортостан 4 Удмуртская Республика 4 Республика Чувашия 4 Костромская область 3 Смоленская область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Республика Коми 3 Астраханская область 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Хакасия 3 Орловская область 2 Ярославская область 2 Псковская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Калмыкия 2 Республика Мордовия 2 Республика Татарстан 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Брянская область 1 Республика Дагестан 1 Республика Ингушетия 1 Кировская область 1 Оренбургская область 1 Пензенская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Кемеровская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 76 661 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 884 человека: Москва 3657 Санкт-Петербург 2339 Московская область 950 Челябинская область 558 Приморский край 495 Нижегородская область 430 Ростовская область 397 Архангельская область 376 Иркутская область 356 Свердловская область 331 Воронежская область 323 Самарская область 311 Краснодарский край 297 Пензенская область 268 Хабаровский край 257 Красноярский край 245 Республика Карелия 242 Мурманская область 241 Саратовская область 241 Вологодская область 234 Тверская область 229 Волгоградская область 227 Новгородская область 215 Ульяновская область 209 Калининградская область 204 Кемеровская область 188 Кировская область 185 Сахалинская область 183 Тульская область 182 Орловская область 180 Курская область 178 Ярославская область 171 Ханты-Мансийский автономный округ 171 Липецкая область 169 Ямало-Ненецкий автономный округ 169 Оренбургская область 167 Брянская область 163 Ленинградская область 163 Омская область 162 Пермский край 157 Смоленская область 154 Калужская область 152 Забайкальский край 147 Республика Саха (Якутия) 143 Алтайский край 140 Тюменская область 139 Владимирская область 134 Республика Калмыкия 132 Республика Коми 129 Республика Дагестан 125 Республика Бурятия 118 Удмуртская Республика 117 Ставропольский край 115 Рязанская область 109 Республика Башкортостан 103 Республика Чувашия 103 Псковская область 102 Томская область 98 Курганская область 95 Новосибирская область 91 Карачаево-Черкесская Республика 90 Республика Татарстан 90 Республика Мордовия 89 Амурская область 89 Кабардино-Балкарская Республика 81 Астраханская область 78 Севастополь 78 Тамбовская область 68 Республика Северная Осетия - Алания 68 Республика Марий Эл 58 Камчатский край 56 Республика Алтай 48 Белгородская область 47 Еврейская автономная область 47 Чеченская Республика 46 Ивановская область 39 Республика Адыгея 34 Республика Крым 22 Республика Хакасия 21 Магаданская область 18 Республика Ингушетия 15 Республика Тыва 15 Костромская область 14 Ненецкий автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 456 210 пациентов. В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире