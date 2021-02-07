Российский МИД завел аккаунт в социальной сети коротких видеозаписей TikTok, основной аудиторией которой являются школьники и молодежь. Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, этот шаг был запланирован давно, а "развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа".

Россия стала пионером в освоении TikTok. Этот формат, у которого при правильном подходе может быть хорошее будущее, госструктуры по всему миру только начинают осваивать. Если говорить о дипломатах, то сегодня помимо России аккаунты в TikTok есть у ООН.

Еще в 2019 году проходили сообщения в прессе, что МИД КНР создал свою страницу в Douyin - китайском сегменте TikTok. Согласно списку используемых соцсетей, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства Японии, посольство Японии в КНР также создало аккаунт в Douyin. Внешнеполитические ведомства стараются через приложение рассказать о своей работе. Что именно они показывают - зависит от страны.

На TikTok обращают внимание не только дипломаты, но и госструктуры, ориентированные на внутреннюю повестку. Больше всех работают с этим молодежным сервисом китайцы - практически каждое даже региональное отделение того или иного ведомства старается завести аккаунт в Douyin. Причем наиболее активны организации, развивающие региональный туризм. Вообще, для продвижения туризма и рассказов о достопримечательностях TikTok используется во многих странах, например в Испании, Аргентине. Кроме того, на фоне пандемии TikTok используют в различных странах министерства и ведомства здравоохранения.

На TikTok обра­щают внимание не только дипло­маты, но и гос­структуры, ориен­тированные на внутреннюю повестку

Как отмечают аналитики, за последний год TikTok "повзрослел". Конечно, он в первую очередь все равно остается каналом для развлечений, продвижения коммерческих товаров и услуг, а также для роста популярности поп-звезд, но наряду с этим соцсеть все больше волнуют мировые проблемы. Так, в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения TikTok борется с ложной информацией о пандемии коронавируса. Кроме того, в Сети активно продвигают темы, которые сегодня на слуху у всего мира, как, например, движение BLM. В то же время официальные структуры западных стран не спешат в TikTok, учитывая угрозы США запретить эту сеть (при том что именно в США среди молодежи больше всего пользователей).