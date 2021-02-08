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Текст:   Марина Трубилина 
11:45 08.02.2021

39 регионов планируют расселить аварийные дома до конца 2023 года

Около половины российских регионов планируют досрочно завершить расселение аварийного жилья, предусмотренное нацпроектом "Жилье и городская среда".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Снос непригодных для проживания домов и переселение жителей по программе, в которую входят строения, признанные аварийными до 2017 года, идет с опережением. Два региона - Сахалинская область и Карачаево-Черкесская завершили расселение уже в 2020 году. Сделать это досрочно, ранее сентября 2025 года, обязались 16 регионов. А 39 регионов планируют закончить расселение уже до конца 2023 года.

Минстрой упрощает порядок проведения онлайн-собраний жильцов

Планы по переселению на 2020 год были перевыполнены. Предполагалось, что в новое жилье переедут 54,6 тысячи человек, фактически же новоселье отметили 140,28 тысячи. Вместо 1 млн кв.м аварийного жилья было расселено 2,3 млн.

В Тверской области, в частности, до 2023 года предполагается улучшить жилищные условия более 1 700 жителей Ржева, Вышневолоцкого и Нелидовского городских округов, Конаковского и Спировского районов. Уже переехали в новое жилье 488 человек из 175 аварийных жилых помещений.

"Необходимо обеспечить принципиально новое качество жилищного строительства для переселения людей из аварийного фонда. Новые дома должны стать точками роста в муниципалитетах, комплексного развития территорий", - подчеркнул губернатор области Игорь Руденя. Приобретенные у застройщиков квартиры полностью отвечали требованиям, установленным минстроем, а их приемку проводила рабочая группа по контролю за качеством строящегося или приобретаемого жилья с участием представителей общественной организации НП "ЖКХ Контроль".

Для переселения из аварийного жилья в Тверской области в 2021 году запланировано строительство нескольких многоквартирных домов - в частности, в Ржеве и Нелидовском городском округе.

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