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08.02.2021 20:20
Рубрика: Экономика

В сухих остатках

Антибиотиков в молоке и мясе станет меньше
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Требования к содержанию в молоке, мясе и рыбе антибиотиков будут существенно ужесточены, поправки в техрегламент ЕАЭС на этот счет подготовила Евразийская экономическая комиссия.

Антибиотики попадают в пищу из-за широкого применения лечебных, лечебно-профилактических и ростостимулирующих средств для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, говорится в пояснительной записке к проекту.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В животноводстве сейчас применяется около 70 видов антибиотиков. Однако по действующей версии техрегламента в готовой продукции контролировать остаточное их содержание нужно только по четырем группам. Проект расширяет этот список, причем даже с учетом тех антибиотиков, которые не выявлены и не зарегистрированы, пояснил заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Однако проверять продукцию на содержание всех 70 антибиотиков не придется. Поставщики будут обязаны сами указывать перечень антибиотиков, которые использовали, а переработчики вправе проверить их содержание.

По словам Синельникова, в предлагаемых изменениях остался нерешенным вопрос о допустимых нормах содержания антибиотиков в готовой продукции. По большинству из них установлены в разы более жесткие ограничения, чем для сырья: "Но для колбасы мы же не "разбавляем" мясо в 10 раз". Если изменения будут приняты, выявлять превышение норм будут больше, но это не значит, что антибиотиков в готовой продукции будет больше. Роспотребнадзор находил нарушения по этой части только в 0,5-0,7%% от всей забракованной продукции".

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