AP: США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

Администрация американского президента Джо Байдена намерена вернуть США в Совет ООН по правам человека. Такую информацию распространило агентство Associated Press, ссылаясь на источники из числа официальных лиц.

По их данным, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом в течение ближайших суток. Изначально США будут присутствовать в качестве наблюдателя, но позднее выступят за избрание в качестве полноправного члена, пишет ТАСС. Байден и его команда считают необходимым реформировать Совет, а наиболее эффективный метод добиться этого - "взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами", отметил один из источников.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН - был создан в 2006 году. В его состав входят 47 государств. Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета, объяснив тогда свое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю.