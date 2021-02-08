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За прошедший месяц отношения между Apple и Facebook накалились до предела - социальной сети очень не понравились новые правила конфиденциальности, которые планирует ввести Apple начиная с операционной системы iOS 14.5.
Facebook обвиняет Apple в монополизме на рынке приложений для iOS. Фото: Reuters Facebook обвиняет Apple в монополизме на рынке приложений для iOS. Фото: Reuters
Facebook обвиняет Apple в монополизме на рынке приложений для iOS. Фото: Reuters

Начиная с этой версии ОС все приложения обязаны предупреждать пользователя о том, что они собирают его данные. Если пользователь откажется от сбора данных (то есть у него появляется такой выбор), то владелец приложения, не исключая Facebook, не сможет использовать их для таргетированной рекламы. Если совсем просто, возможности торговли данными пользователей резко сокращаются, и это подрывает сложившиеся бизнес-модели IT-гигантов с огромной клиентской базой.

Фото: Reuters
В Сети набирает популярность тренд на конфиденциальность данных

Facebook считает, что нововведения Apple "убьют" малый бизнес. "Реклама без таргетинга генерирует на 60% меньше продаж, чем реклама, нацеленная на конкретного потребителя", - подчеркивает Facebook.

В декабре Apple сделала первый шаг к повышению приватности данных пользователей. Тогда в магазине App Store появились "ярлыки конфиденциальности", и это очень не понравилось Facebook. Их суть заключается в том, что перед скачиванием приложения пользователь может посмотреть, какие данные оно запрашивает. Например, Facebook собирает данные о контактах пользователя, истории просмотров, геолокации, а также данные о том, какими товарами интересовался человек. Сбор геолакционных данных очень помогает для показа "правильной" рекламы - так, если человек интересовался ноутбуками, то через некоторое время в приложении появится реклама с соответствующими предложениями от местных магазинов.

В то же время аналитики издания Harvard Business Review заявили, что Facebook лукавит. Социальная сеть заявляет, что доходы предпринимателей могут снизиться на внушительные 60%, однако эта цифра основана на объединении двух совершенно разных показателей, таких как доходы, связанные с рекламой, и доходы, полученные от рекламы. По их мнению, Facebook сильно переоценивает пользу от таргетированной рекламы - компания отобрала только те данные, которые лучше всего подтверждают именно ее версию, а затем завысила показатели на треть.

Ранее генеральные директора компаний Apple и Facebook обменялись взаимными претензиями. Глава "яблочной" компании Тим Кук раскритиковал соцсеть за сбор данных пользователей и технологии, которые увеличивают поток дезинформации. В свою очередь Марк Цукерберг обвинил Apple в нарушении конкуренции.

"Во времена тотальной дезинформации и теорий заговора, подпитываемых алгоритмами, мы больше не можем закрывать глаза на теорию технологий, которая гласит, что любое взаимодействие - это хорошее взаимодействие, чем дольше, тем лучше, и все с целью сбора как можно большего количества данных", - считает Тим Кук. По его словам, социальные сети подрывают доверие людей к вакцинам и подталкивают пользователей к вступлению в экстремистские организации. "Пора перестать делать вид, что этот подход не имеет своей цены - утраты доверия, поляризации и насилия. Нельзя допустить превращения социальной дилеммы в социальную катастрофу", - заявил гендиректор Apple.

В свою очередь Марк Цукерберг указал на недобросовестную конкуренцию со стороны мессенджера iMessage: "iMessage - стержень экосистемы Apple. Им часто пользуются лишь потому, что он установлен на всех устройствах компании". Цукерберг считает, что iMessage пользуется преференциями со стороны Apple, а та, в свою очередь, регулярно вмешивается в работу программ, чтобы продвинуть собственные приложения.

Вслед за этим сразу прозвучали опасения, что из App Store исчезнет приложение Facebook. Однако IТ-эксперт Александр Баулин считает, что Apple и Facebook не пойдут на открытый конфликт. "Apple может тянуть с одобрением новых версий приложений Facebook в своем магазине приложений, но всегда остается Android и веб-доступ к соцсети", - поясняет он.

Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Аккаунт в Facebook защитят физическим ключом

Facebook сам сейчас находится под пристальным вниманием правительства США. "Лишний контроль соцсети сейчас не нужен, - говорит Баулин. - Несмотря на то что Apple самая дорогая компания, она не смогла создать сервисы, которые включали бы аккаунты миллиардов людей. Здесь сильнее позиции Facebook, Google и Microsoft - они могут точнее изучать особенности пользователей, использовать их специфику в таргетировании рекламных кампаний. Apple хочет получить свою долю, отсюда заявления об отказе от таргетирования рекламы в сторонних приложениях и обвинения в недобросовестной конкуренции". Баулин полагает, что Apple нашла способ добиться того, чтобы IТ-компании поделились с ней доходами от таргетированной рекламы.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что конфронтация Apple и Facebook не приведет к удалению соцсети из магазина приложений, но напряженность между компаниями усиливается: антимонопольное расследование, запущенное Facebook, может сильно ударить по Apple, но, с другой стороны, оно будет длиться минимум 1,5-2 года. Муртазин полагает, что Apple придется пойти на компромисс. "Позиция Facebook выглядит железобетонной. Имеет место быть разное отношение к родному и неродному софту - сторонние программы не получают тех же условий, что программы от Apple. Это неправильная конкуренция", - подытоживает аналитик.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Apple

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