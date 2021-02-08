Apple сократит производство iPhone 12 mini

Компания Apple планирует сократить производство iPhone 12 mini. Об этом сообщает аналитик JPMorgan Уильям Янг, специализирующийся на мониторинге цепочек поставок.

Согласно документу, который имеется у него на руках, в первом квартале 2021 года объем производства iPhone 12 mini может быть сокращен на 11 миллионов штук. Аналитик уверен, что это только первый шаг - во втором квартале производство смартфона может быть приостановлено.

По мнению Янга, Apple загрузит освободившиеся мощности более дорогими моделями - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Согласно данным Consumer Intelligence Research Partners, с октября по ноябрь 2020 года на iPhone 12 mini пришлось всего 6% продаж новых смартфонов "яблочников".