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08.02.2021 00:20
Рубрика: Спорт

Евро в кармане

Наши пробились на женский ЧЕ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Женская сборная России пробилась на чемпионат Европы-2021, который пройдет 17-27 июня в Испании и Франции. Это стало известно после того, как в двух последних матчах квалификационного турнира наши девушки в Оренбурге разгромили сборные Эстонии и Швейцарии - 79:35 и 103:47 соответственно.
В Оренбурге наших девчонок было не остановить. Два матча россиянки выиграли с общей разницей в 100 очков. Фото: www.fiba.basketball В Оренбурге наших девчонок было не остановить. Два матча россиянки выиграли с общей разницей в 100 очков. Фото: www.fiba.basketball
В Оренбурге наших девчонок было не остановить. Два матча россиянки выиграли с общей разницей в 100 очков. Фото: www.fiba.basketball

Для того чтобы попасть на континентальный турнир, нужно было занять первое место в своей группе или войти в число пяти лучших сборных, финишировавших вторыми. Вряд ли кто сомневался, что поставленная задача россиянкам, выигравшим группу "С", по плечу. О не самом высоком уровне команд, противостоявших подопечным Александра Ковалева, говорит их место в мировой табели о рангах: Босния там занимает 37-е место, Эстония - 56-е, а Швейцария - 62-е.

Фото: vtb-league.com
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Вот почему президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко призвал не слишком радоваться крупным победам, одержанным в Оренбурге: "На сегодняшний день сборная России сильнее этих соперников, что и доказала своей игрой. Но на чемпионате Европы нас ждут соперники посерьезнее, и к этому нужно быть готовыми".

В то же время, как подчеркнул Кириленко, недооценивать успех сборной России не стоит. Во-первых, этот отборочный цикл команда прошла с новым тренерским штабом. Дебют у него получился не самым удачным: домашнее поражение в первом же матче от Боснии. "Не люблю вспоминать то обидное поражение, - признался наставник россиянок Александр Ковалев. - Пусть мой дебют в качестве главного тренера сборной в родном Оренбурге не удался, мы взяли убедительный реванш у Боснии на ее площадке, а теперь вышли на чемпионат Европы. Показали, что у нас есть характер, дух победителей. Если это все сохранится и девчонки будут расти дальше, все у нас будет хорошо".

Во-вторых, надо отдать должное этому самому тренерскому штабу: появившееся пространство для маневра Ковалев со своими помощниками использовали в полной мере. В шести матчах отборочного турнира были задействованы 24 игрока, 11 из которых дебютировали в сборной. Даже в заключительных играх в Оренбурге тренеры выпустили на паркет четырех новичков. А средний возраст нашей команды не дотягивал до 25 лет. И это в сборной еще не было 15-летней Анастасии Олаири Косу, которая не смогла сыграть по медицинским причинам. Смелые эксперименты были бы невозможны, если бы свой высокий уровень не держали лидеры: Мария Вадеева в обоих оренбургских матчах оформила дабл-даблы (двузначные показатели по двум параметрам), была результативна Раиса Мусина. То есть плацдарм для роста и для побед у этой сборной есть. Надеемся, россиянки это докажут уже летом.

Помимо них на Евробаскет также пробились Франция, Испания - обе на правах хозяек турнира; Беларусь, Бельгия, Хорватия, Чехия, Сербия, Словакия, Словения, Швеция - как победители квалификационных групп; и Босния, Греция, Италия, Черногория, Турция - как лучшие из сборных, занявших вторые места.

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