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08.02.2021 19:48
Рубрика: Спорт

Теряют мощь

ЦСКА уступил одному из аутсайдеров Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Нынешний сезон баскетбольной Единой лиги не скупится на сенсации. И все чаще сюрпризы происходят при невольном участии московского ЦСКА. На этот раз армейцы уступили одному из аутсайдеров регулярного чемпионата, эстонскому "Калеву" - 102:107, потерпев четвертое поражение во всех турнирах.

Когда ЦСКА в ноябре-декабре выдал серию из 15 побед кряду (12 в Евролиге), позиции московского гранда казались незыблемыми. Но, как выяснилось, даже армейцам ничто человеческое не чуждо. Сначала команду выбил из колеи конфликт клуба с Майком Джеймсом, и не факт, что его последствия уже преодолены. А потом подоспели и травмы ключевых игроков.

Фото: www.fiba.basketball
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Казалось, момент для встречи с "Калевом", занимавшим последнее место в "регулярке", наступил для армейцев очень своевременно. Однако матч с аутсайдером обернулся горьким разочарованием. ЦСКА несколько раз имел двузначный отрыв от соперника, но так и не сумел удержать преимущество, провалившись в четвертой 10-минутке. Интересно, что до армейцев "Калев" в этом сезоне обыгрывал только минский "Цмоки", который теперь переместился на последнее место. Для эстонцев это вообще первая победа над ЦСКА.

Осечкой ЦСКА воспользовался казанский УНИКС, который благодаря гостевой победе над саратовским "Автодором" - 110:97 потеснил армейцев со второй строчки. Лидерство в регулярном чемпионате уверенно удерживает "Зенит", который на выезде легко справился с "Цмоки" - 99:73. В еще одном матче "Нижний Новгород" в овертайме одолел "Зелену-Гуру" - 97:93. Встреча "Химки" - "Локомотив-Кубань" завершилась уже поздно вечером.

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