Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 7 января 2020 года.

Большинство аналитиков связывают этот скачок с ожиданиями информации о дате встречи ОПЕК+. Ранее Bloomberg информировал со ссылкой на источники, что встреча ОПЕК+ может состояться 6-7 июня, если подтвердится сделка с Ираком. Другие источники агентства прогнозировали перенос встречи на более поздний срок из-за нарушения квот.

Тем временем, согласно данным на 8:25 по московскому времени, стоимость апрельских фьючерсов на Brent уже выросла на 0,77 процента - до 60,01 доллара за бочку. Стоимость мартовских фьючерсов на техасскую нефтяную смесь WTI - на 1,18 процента, до 57,53 доллара за баррель.