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08.02.2021 08:59
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 7 января 2020 года.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Большинство аналитиков связывают этот скачок с ожиданиями информации о дате встречи ОПЕК+. Ранее Bloomberg информировал со ссылкой на источники, что встреча ОПЕК+ может состояться 6-7 июня, если подтвердится сделка с Ираком. Другие источники агентства прогнозировали перенос встречи на более поздний срок из-за нарушения квот.

Тем временем, согласно данным на 8:25 по московскому времени, стоимость апрельских фьючерсов на Brent уже выросла на 0,77 процента - до 60,01 доллара за бочку. Стоимость мартовских фьючерсов на техасскую нефтяную смесь WTI - на 1,18 процента, до 57,53 доллара за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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