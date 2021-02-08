Чернышенко: Вакцинация приближает возвращение спорта к привычному календарю

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко уверен, что вакцинация от коронавируса приближает возвращение привычного спортивного календаря. Об этом он рассказал в понедельник на пресс-конференции, посвященной презентации книги "Антология российского олимпийского движения".

Выпуск антологии посвящен годовщине старта Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

"Олимпиада подарила нам новейшую спортивную инфраструктуру, Олимпийский парк, четыре горнолыжных курорта. Благодаря Сочи-2014 Россия вошла и остается в числе самых влиятельных спортивных держав. Вакцинация все сильнее приближает момент возвращения к привычной жизни и к насыщенному спортивному календарю. Желаю беречь себя. Вместе мы победим!" - сказал Чернышенко.

Вице-премьер РФ отметил, что Игры в Сочи оставили фундаментальное наследие для развития спорта в стране.