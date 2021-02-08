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08.02.2021 00:02
Рубрика: Спорт

Убрали всех с корта

Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли сборной России победу на престижном командном турнире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 25(8376)
Даниил Медведев и Андрей Рублев принесли сборной России, в состав которой также входили Аслан Карацев и играющий капитан Евгений Донской, победу на ATP Cup, который прошел в Мельбурне накануне старта первого в году "Большого шлема" - Australian Open.
Андрей Рублев остался доволен стартом сезона. На ATP Cup он не проиграл ни одного матча. Фото: EPA Андрей Рублев остался доволен стартом сезона. На ATP Cup он не проиграл ни одного матча. Фото: EPA
Андрей Рублев остался доволен стартом сезона. На ATP Cup он не проиграл ни одного матча. Фото: EPA

В финале без особых проблем были повержены итальянцы. Рублев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2, а Медведев разобрался с Маттео Берреттини - 6:4, 6:2.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Победная серия Медведева, который в концовке сезона-2020 взял два титула - на "Мастерсе" в Париже и Итоговом чемпионате в Лондоне, достигла уже 14 матчей, причем в 10 из них он побеждал соперников из топ-10 рейтинга ATP.

- Такая статистика придает уверенности, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Ведь даже когда ты проигрываешь, ты знаешь, что способен играть на высоком уровне, и это помогает выстоять в следующий раз.

Уже сегодня на кортах Мельбурн парка начнется борьба за "Большой шлем". В первом круге Медведев, получивший четвертый номер посева, сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев (7) - с немцем Янником Ханфманом.

У Медведева было много ярких моментов в карьере, но он ни разу не побеждал на "мэйджорах".

О командном успехе нашей сборной и шансах на такой желанный одиночный титул корреспондент "РГ" побеседовал с советским теннисистом, экс-девятой ракеткой мира, а теперь спортивным комментатором Александром Метревели.

На ATP Cup Медведев и Рублев вместе бились за команду, но на Australian Open они могут стать непримиримыми соперниками по четвертьфиналу

Александр Ираклиевич, стоит ли воспринимать победу на ATP Cup как большое событие? Или рассматриваем ее как часть подготовки к Australian Open?

Александр Метревели: Выигрывать всегда приятно. Но россияне завоевали кубок, и это здорово. Причем без борьбы. И Даниил Медведев, и Андрей Рублев очень хорошо играли. Никаких претензий к ним не может быть. Если бы соперники были посерьезнее, то победа была бы ценнее. Но это никак не умаляет достоинств наших теннисистов. ATP Cup - официальное соревнование. Не чемпионат мира, но тоже престижный турнир.

Самый сложный матч у нас был с Германией. Медведев четыре раза подавал на матч с Александром Зверевым, при том что тот получил травму спины по ходу игры...

Александр Метревели: Это нюансы, которые тут же забывают. Самое главное, что есть титул. А кто в какой форме, узнаем, когда начнется Открытый чемпионат Австралии. Там уже надо будет выкладываться по максимуму. Там будут очень тяжелые пятисетовые матчи у мужчин. Плюс еще и жара накалит обстановку. В Мельбурне начало теплеть. Одно дело играть при температуре 17-18 градусов, другое - когда жара за 30. Это все надо принимать во внимание.

Фото: Reuters
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Как вам жеребьевка? Повезло или не повезло россиянам?

Александр Метревели: У Рублева нормальный соперник. Медведев встречается с Поспишилом. Пока не понятно, как он играет. Сейчас трудно что-то прогнозировать. Настолько смазанная получилась подготовка, настолько все необычно сложилось с карантинами. Сложно сказать, кто справился с нервами, кто подготовился лучше. Думаю, те игроки, кто считаются сильнейшими, подтвердят свой класс. Вот были мнения, что Медведеву не повезло с жеребьевкой. Но если человек хочет выиграть турнир, то он должен обыгрывать абсолютно всех.

Медведева уже спрашивают, считает ли он себя фаворитом. А вы что думаете?

Александр Метревели: Он, безусловно, входит в число претендентов на победу. Хотя кандидатов достаточно.

14 побед насчитывает успешная серия Даниила Медведева. В 10 матчах он обыгрывал соперников из топ-10

Травма Надаля может вмешаться в расклады?

Александр Метревели: В преддверии крупных соревнований кто-то не играет, кто-то бережет себя, кто-то залечивает какую-то микротравму. Это такая нормальная теннисная жизнь. У Надаля травма спины. Новак Джокович в командном турнире играл ни шатко ни валко. Не ясно, как он будет себя чувствовать. Есть еще Доминик Тим, Саша Зверев, целая группа молодых ребят во главе со Стефаносом Циципасом. Янник Синнер только что выиграл свой второй титул. Есть кому выигрывать и кого обыгрывать. Мужской турнир должен быть интересным.

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