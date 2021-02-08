Депутаты Мосгордумы предложили на предстоящей весенней сессии Госдумы урегулировать оборот так называемого охолощенного и дезактивированного оружия. Причем эти изменения предложено внести в федеральное законодательство, то есть в Закон "Об оружии". Предлагается либо получать лицензию или разрешение на приобретение и коллекционирование охолощенного оружия, либо ставить его на учет.

О чем идет речь? Охолощенное оружие является изделием, предназначенным для выстрела специальными имитационными боеприпасами - холостыми патронами. Оно свободно продается лицам, достигшим 18 лет. Это либо стволы, что были изготовлены на заводе с нуля, либо списанное боевое оружие, которое было охолощено и приведено в негодность. Такие пистолеты, ружья и даже пулеметы не могут стрелять боевыми патронами. У них, например, просверлены стволы, удалены некоторые пружины. По сути, это просто макеты, или "пугачи", которые стреляют только холостыми патронами.

Такое оружие обычно покупают в качестве сувениров, главная цель которого - отпугнуть злоумышленника. Кроме того, их часто приобретают коллекционеры, реконструкторы и киношники для постановки исторических батальных сцен. По данным Росгвардии, на руках населения таких "игрушек" около 100 тысяч единиц.

В чем, с точки зрения правоохранителей и законодателей, проблема? Оказывается, вернуть бывшее боевое, а затем - охолощенное оружие в первозданное состояние вполне возможно. Если тульский оружейник Левша два с половиной века назад подковал блоху, то его современные последователи смогут вернуть к жизни убитый ствол, были бы инструменты. Что и происходит. Регулярно МВД, ФСБ и Росгвардия сообщают об изъятых подпольных арсеналах, где львиную долю составляют переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические, пневматические и охолощенные стреляющие единицы. За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе такой переделкой.

Что важно, охолощенные стволы вернуть к "нормальному бою" проще всего, в отличие от травматики или пневматики (не будем раскрывать технологию). Как правило, такие стволы у умельцев заказывает криминал - для киллеров. Да, эти пистолеты и автоматы не надежны, для длительной стрельбы не годятся - выдерживают от одного до пяти выстрелов, а затем разрушаются. Но они дешевле и их не жалко выбросить после использования. А главное, они нигде не числятся, ведь охолощенное оружие продается без лицензии.

Поэтому и предложено такое оружие хоть как-то регистрировать, чтобы понимать, в чьих руках оно находится. Окончательно проработанного механизма такой регистрации, то есть подзаконного акта, пока нет. Наверное, нет смысла вводить для этих стволов такую же сложную процедуру, как и для гражданского оружия, - с прохождением той же медкомиссии. Ведь предполагается, что стрелять владелец этого экспоната никогда не будет. Только любоваться и показывать гостям. Возможно, достаточно будет просто поставить такой "сувенир" на учет.

Кстати, наше оружейное законодательство все же регулирует использование и обращение охолощенного оружия. Так, стрелять из него можно холостыми патронами, но только в специально отведенном для этого месте. То есть в тире или на любом другом стрелковом объекте. Это особо касается горячих любителей пострелять в людных местах в момент торжества, например, на свадьбе. Это может трагически кончиться для самого стрелка: полицейский не сумеет отличить боевой пистолет или автомат от охолощенного (это визуально невозможно) и открыть огонь на поражение, чтобы защитить прохожих. И будет прав. А за "пьяную" стрельбу предусмотрена ответственность по статье 20.13 КоАП. За стрельбу в неотведенных для этого местах - штраф от 3 до 5 тысяч рублей, в населенных пунктах - от 40 до 50 тысяч рублей, в населенных пунктах группой лиц или в состоянии опьянения - штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе переделкой списанного оружия

Особое предупреждение здесь для владельцев охотничьего и травматического оружия. В случае такого баловства предусматривается конфискация любого оружия и патронов. И еще - лишение права владеть любым оружием до трех лет. То есть владелец охотничьего ружья или, скажем, нарезного карабина, решивший спьяну стрельнуть в толпе из безобидного "пугача", не только заплатит серьезный штраф, но и лишится своего настоящего оружия.