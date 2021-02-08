Новости

Евро и доллар стремительно падают 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
08.02.2021 18:52
Рубрика: Власть

Пугач с боезапасом

Охолощенное и дезактивированное оружие предложено оформлять как гражданское
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Депутаты Мосгордумы предложили на предстоящей весенней сессии Госдумы урегулировать оборот так называемого охолощенного и дезактивированного оружия. Причем эти изменения предложено внести в федеральное законодательство, то есть в Закон "Об оружии". Предлагается либо получать лицензию или разрешение на приобретение и коллекционирование охолощенного оружия, либо ставить его на учет.
Безобидный, на первый взгляд, макет пистолета вполне может в руках специалиста превратиться в боевое оружие. Фото: Александр Корольков/РГ Безобидный, на первый взгляд, макет пистолета вполне может в руках специалиста превратиться в боевое оружие. Фото: Александр Корольков/РГ
Безобидный, на первый взгляд, макет пистолета вполне может в руках специалиста превратиться в боевое оружие. Фото: Александр Корольков/РГ

О чем идет речь? Охолощенное оружие является изделием, предназначенным для выстрела специальными имитационными боеприпасами - холостыми патронами. Оно свободно продается лицам, достигшим 18 лет. Это либо стволы, что были изготовлены на заводе с нуля, либо списанное боевое оружие, которое было охолощено и приведено в негодность. Такие пистолеты, ружья и даже пулеметы не могут стрелять боевыми патронами. У них, например, просверлены стволы, удалены некоторые пружины. По сути, это просто макеты, или "пугачи", которые стреляют только холостыми патронами.

Фото: Kuznetsov Konstantin / youtube.com
Концерн "Калашников" представил новый гражданский карабин

Такое оружие обычно покупают в качестве сувениров, главная цель которого - отпугнуть злоумышленника. Кроме того, их часто приобретают коллекционеры, реконструкторы и киношники для постановки исторических батальных сцен. По данным Росгвардии, на руках населения таких "игрушек" около 100 тысяч единиц.

В чем, с точки зрения правоохранителей и законодателей, проблема? Оказывается, вернуть бывшее боевое, а затем - охолощенное оружие в первозданное состояние вполне возможно. Если тульский оружейник Левша два с половиной века назад подковал блоху, то его современные последователи смогут вернуть к жизни убитый ствол, были бы инструменты. Что и происходит. Регулярно МВД, ФСБ и Росгвардия сообщают об изъятых подпольных арсеналах, где львиную долю составляют переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические, пневматические и охолощенные стреляющие единицы. За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе такой переделкой.

Что важно, охолощенные стволы вернуть к "нормальному бою" проще всего, в отличие от травматики или пневматики (не будем раскрывать технологию). Как правило, такие стволы у умельцев заказывает криминал - для киллеров. Да, эти пистолеты и автоматы не надежны, для длительной стрельбы не годятся - выдерживают от одного до пяти выстрелов, а затем разрушаются. Но они дешевле и их не жалко выбросить после использования. А главное, они нигде не числятся, ведь охолощенное оружие продается без лицензии.

Поэтому и предложено такое оружие хоть как-то регистрировать, чтобы понимать, в чьих руках оно находится. Окончательно проработанного механизма такой регистрации, то есть подзаконного акта, пока нет. Наверное, нет смысла вводить для этих стволов такую же сложную процедуру, как и для гражданского оружия, - с прохождением той же медкомиссии. Ведь предполагается, что стрелять владелец этого экспоната никогда не будет. Только любоваться и показывать гостям. Возможно, достаточно будет просто поставить такой "сувенир" на учет.

Кстати, наше оружейное законодательство все же регулирует использование и обращение охолощенного оружия. Так, стрелять из него можно холостыми патронами, но только в специально отведенном для этого месте. То есть в тире или на любом другом стрелковом объекте. Это особо касается горячих любителей пострелять в людных местах в момент торжества, например, на свадьбе. Это может трагически кончиться для самого стрелка: полицейский не сумеет отличить боевой пистолет или автомат от охолощенного (это визуально невозможно) и открыть огонь на поражение, чтобы защитить прохожих. И будет прав. А за "пьяную" стрельбу предусмотрена ответственность по статье 20.13 КоАП. За стрельбу в неотведенных для этого местах - штраф от 3 до 5 тысяч рублей, в населенных пунктах - от 40 до 50 тысяч рублей, в населенных пунктах группой лиц или в состоянии опьянения - штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

За пять лет было ликвидировано более 700 подпольных мастерских, которые занимались в том числе переделкой списанного оружия

Особое предупреждение здесь для владельцев охотничьего и травматического оружия. В случае такого баловства предусматривается конфискация любого оружия и патронов. И еще - лишение права владеть любым оружием до трех лет. То есть владелец охотничьего ружья или, скажем, нарезного карабина, решивший спьяну стрельнуть в толпе из безобидного "пугача", не только заплатит серьезный штраф, но и лишится своего настоящего оружия.

Власть Безопасность Все о личном и служебном оружии

Главное сегодня

В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
Песков рассказал о поэтапной работе по увеличению пенсий
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса