Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня"

Пятидесятилетний англо-австралийский актер Доминик Перселл уйдет из супергеройского сериала-долгожителя "Легенды завтрашнего дня" (DC's Legends of Tomorrow) после седьмого сезона (на который шоу было только что продлено).

Напомним, что в настоящее время снимается шестой сезон. А DC's Legends of Tomorrow - это спин-офф "Флэша" и "Стрелы". Премьера сериала состоялась в январе 2016-го.

Перселл, известный также по роли Линкольна Барроуза во франшизе "Побег", в "Легендах" играет Мика Рори, известного как Тепловая волна.

Его персонаж дебютировал в комиксах про Флэша в 1963-м. Причем изначально как оппонент Капитана Холода, которому далее стал напарником и компаньоном.

При этом следует напомнить, что в сериале Холода играет Уэнуорт Миллер, Майкл Скофилд, брат Барроуза в "Побеге".

О том, что актер распрощается с шоу по окончании седьмого сезона (или же, не исключено, в процессе его) Перселл сообщил через свой Instagram. Причем в несколько туманных выражениях.