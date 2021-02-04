"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов

Телеканал The CW разом продлил 12 своих сериалов.

Среди них - благословлённый лично Чаком Норрисом перезапуск "Крутого Уокера", только что стартовавший сериал "Уокер" с Джаредом Падалеки из недавно завершившегося "Сверхъестественного".

Любопытно, что в списке продлённых шоу - и сверхтолерантная "Бэтвумен", несмотря на её чудовищные рейтинги по итогам первых двух сезонов.

Также новые сезоны получат: "Флэш" (8-й сезон), "Ривердейл" (6-й), "Наследие" (4-й), "Настоящий американец" (4-й), "Легенды завтрашнего дня" (7-й), "Розуэлл, Нью-Мексико" (4-й), "Нэнси Дрю" (3-й), "Династия" (5-й), "Во тьме" (3-й) и провальный перезапуск "Зачарованных" (3-й), сообщает Deadline.

Ранее сообщалось о скором запуске на The CW нового супергеройского сериала по миру DC - "Супермена и Лоис".