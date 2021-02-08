Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц скончался на 101-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте Гуверовского института при Стэнфордском университете, заслуженным сотрудником которого был политик.

В заявлении отмечается, что Шульц наряду с президентом США Рональдом Рейганом сыграл ключевую роль в изменении хода истории, использовав инструменты дипломатии, чтобы прекратить холодную войну, пишет ТАСС. Шульц занимал ключевые посты при Рейгане и Ричарде Никсоне. Был госсекретарем США, министром труда и финансов, руководителем административно-бюджетного управления Белого дома.

В Стэнфордском университете Шульца назвали одним из самых влиятельных государственных деятелей в американской истории. Политик выступал за диалог между СССР и США, а в 1988 году сопровождал Рейгана во время визита в Москву.

В декабре прошлого года Шульцу исполнилось 100 лет. Его поздравил первый президент СССР Михаил Горбачев, отметив вклад экс-госсекретаря в прекращение холодной войны и гонки вооружений. Он подчеркнул, что Шульц последовательно и убедительно отстаивал идею мира без ядерного оружия. Американский политик также выступал в поддержку договоренностей в области контроля над вооружениями между США и Россией.