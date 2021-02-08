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08.02.2021 21:52
Рубрика: Происшествия

Экс-замдиректора Спецстроя получил 13,5 лет колонии за взятку в 32 млн

Текст: Иван Петров
Бабушкинский районный суд Москвы вынес в понедельник вечером приговор заместителю директора "Спецстроя России" (организация ликвидирована в 2016 году, ее функции переданы министерству обороны России) Александру Мордовцу.

Бывшего госслужащего приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мордовца признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома "Восточный". Второго фигуранта этого дела, экс-гендиректора компании "Строймонолит-14" Олега Щурова (взяткодателя), суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

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"Приговором суда Александр Мордовец признан виновным и ему назначено путем частичного сложения наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 97 144 710 рублей", - сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Стоит отметить, что именно о таком наказании для Мордовца ранее просил гособвинитель. Кроме того, прокуроры попросили суд запретить ему в течение 7 лет после освобождения занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Судья снизил этот срок до 6 лет.

Также Мордовец лишен воинского звания полковник запаса.

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По данным следствия, Мордовец получил от Щурова взяток в общей сложности на 32 млн рублей. Деньги были выплачены за общее покровительство и заключение выгодных строительных подрядов. Причиненный государству ущерб следователи оценили в более чем 120 млн рублей. Оба подсудимых вины не признали. Щурова признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ "дача взятки" и статье 285 "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями".

Происшествия Правосудие Суд Борьба с коррупцией

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