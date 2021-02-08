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08.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

Эксперты: Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 расслабляться еще рано

Текст: Сергей Попов
Оперштаб при правительстве РФ обновил статистику по регионам, которая говорит о том, что заболеваемость коронавирусом в нашей стране стабилизируется. Однако многие считают, что до победы над заболеванием еще далеко.

Некоторые специалисты и вовсе убеждены, что COVID-19 полностью не исчезнет. Так, к примеру, считает Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В своем недавнем интервью она не исключила, что нулевых показателей заболеваемости коронавирусом достигнуть, возможно, не удастся. Это означает, что COVID-19 будет циркулировать как сезонная инфекция, утратив пандемический потенциал.

По мнению Пшеничной, тенденция к снижению показателей "короны" - это следствие противоэпидемических мер. К тому же часть россиян уже приобрела иммунитет естественным путем либо с помощью вакцинации. Однако в конце зимы - начале весны, в сезон повышенной влажности в сочетании с температурой около нуля, возможны незначительные подъемы заболеваемости. Такие условия наиболее благоприятны для большинства ОРВИ.

Если в этом смысле коронавирус похож на своих "родственников", то по числу мутаций он их явно опережает. ВОЗ предупреждает: одним из главных вызовов 2021 года станет появление новых штаммов COVID-19 и необходимость выработки эффективных мер борьбы с ними. Среди мутаций, которые медики считают более агрессивными, - штаммы, выявленные в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США. В РФ они на сегодняшний день отсутствуют, о чем заявил Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов. Задача консорциума, который работает под руководством НИИ гриппа имени Смородинцева по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состоит в оперативной расшифровке геномов коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующих в России. Ученые исследовали более полутора тысяч геномов, и результаты обнадеживают.

"В настоящее время на территории РФ доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов), - говорится в аналитической справке консорциума, опубликованной на сайте НИИ гриппа. - Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России. Большинство исследованных вирусов отличается не более чем на 25 нуклеотидов от исходного "уханьского" вируса".

По мнению ученых, эффективность российских вакцин против коронавируса очевидна. Но Россия готовится и к вероятной встрече с новыми штаммами, в том числе на уровне диагностических исследований. Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: в нашей стране разработали тест-систему, умеющую отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями. Это система для ПЦР-диагностики, требующая немного времени для анализа: с момента забора мазка до получения результата проходит всего полтора часа. Разработанная Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора тест-система уже готовится к регистрации.

Есть и еще одна хорошая новость: выявить наличие новых штаммов, например, "британского", в организме теперь можно и с помощью экспресс-тестирования. Оно используется для обнаружения антигена на COVID-19.

"При многократных циклах воспроизводства вирусной РНК происходят ошибки в генах, которые могут закрепиться - так в процессе эволюции появляются новые варианты вируса. Изменения в генах влияют на пространственную структуру вирусных белков - антигенов. У "британского" варианта коронавируса такие изменения вирусных антигенов несущественны, что позволяет использовать антигенные тесты с такой же эффективностью, как и для обнаружения вируса до появления новых мутаций. Диагностическая чувствительность антигенных тестов сохраняется", - считает Александр Соловьев, ведущий эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной деятельности.

Об этом же говорят эксперты компании "Уайт Продакт", представляющей в РФ экспресс-тесты корейского биодиагностического исследовательского центра SD Biosensor.

"Исследования начались сразу же, как только был обнаружен новый штамм, продолжаются и сейчас, - говорит представитель компании Алексей Алтынбаев. - На сегодняшний день данные, которые мы получили от наших южнокорейских партнеров, позволяют утверждать: мутации не затронули те участки нового коронавируса, на которые реагируют тесты, что обеспечивает их высокую эффективность. Сегодня эти тесты активно применяются для выявления вируса в странах ЕС, в том числе в Великобритании".

С началом пандемии международное научное взаимодействие обрело дополнительное значение. Так, Россия объявила о поставках своих тестов на COVID-19 в десятки государств и сама открыла двери для зарубежных разработок, способных помочь в борьбе с коронавирусом.

Если основным методом обнаружения вируса является ПЦР, то экспресс-тестирование служит инструментом быстрой первичной диагностики в силу своей оперативности. Оно не требует лабораторного оборудования и спецподготовки медиков и позволяет выявить вирус в течение 15 минут, даже если заболевание протекает бессимптомно.

К слову, упомянутые корейские экспресс-тесты одобрены ВОЗ и Минздравом РФ, поскольку их точность составляет 96%, а специфичность - 99%. Это сводит к нулю вероятность получения ложноположительных результатов, что может сделать экспресс-тестирование востребованным в качестве метода массовой диагностики, например, в крупных корпорациях с большим количеством персонала. Кроме того, оно может стать дополнительным "фактором спокойствия" перед вакцинацией и инструментом контроля количества титров антител после прививки.

Общество Здоровье

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