Эксперты оценили масштаб и природу антиковидных протестов в Германии

Антиковидные протесты в Германии в прошлом году и незаконные январские акции в России - явления разного характера. Однако из логики развития событий в немецких городах можно сделать полезные выводы, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Чем раньше власти предъявят обществу образ постпандемийной жизни, тем быстрее социальная напряженность пойдет на спад, заявил он в комментарии "Российской газете".

Эксперты ФоРГО подготовили доклад под названием "Альтернативная политика в современной Германии. Уличное протестное движение", в котором проанализировали причины, ход и перспективы развития массовых выступлений, сотрясавших немецкие города с апреля по декабрь прошлого года на волне введения ограничений для борьбы с COVID-19. По численности и продолжительности эти акции стали самыми масштабными в Евросоюзе, количество их участников колебалось от 5 тысяч до 40 тысяч человек, отмечается в документе.

Авторы выделили несколько особенностей антиковидных протестов в Германии, которые позволяют говорить о них как о новом политическом явлении. В числе прочего это:

- высокий уровень внутренней организации и появление новых "харизматичных фигур, претендующих на то, чтобы стать видными общественно-политическими деятелями". Причем все они ранее не имели отношения к политике, например, повар-веган Аттила Хильдман или драматург Ансельм Ленц;

- массовое вовлечение в акции политически индифферентных людей и организаций и их политизация. Побудительным мотивом стало несогласие с ограничением гражданских прав;

- постепенная политизация самого протеста, переход "от требований, связанных с отменой карантинных ограничений, к критике курса федерального правительства".

"Первоначально направленный против режима изоляции из-за COVID-19 уличный протест фактически создал в Германии пространство альтернативной политики, - считают эксперты ФоРГО. - В его рамках есть своя общественно-политическая повестка, взгляд на ситуацию в стране, своя система политических коммуникаций, активно действуют новые политические партии и движения, появились свои лидеры". Причем большинство участников настроено критически к региональным и федеральным властям.

Сейчас, считают в фонде, возможны два варианта развития событий. Антиковидное движение может перейти в полноценное политическое, бросить вызов "большим" партиям или остаться в прежнем формате и сойти на нет по окончании пандемии. "Пока больше доводов к тому, чтобы антиковидные выступления развивались по первому сценарию", говорится в докладе, поскольку власти ФРГ игнорируют протест, запрещают акции и увеличивают силовое давление на участников.

Глава ФоРГО Константин Костин, комментируя для "РГ" содержание документа, отметил, что проводить прямые аналогии между протестами в Германии и несанкционированными акциями в России не совсем правильно.

"Чтобы строить какие-то бы ни было параллели между активностью в Германии и у нас, нужно понимать, что у любых протестов может быть макрополитическое и микрополитическое происхождение", - сказал эксперт. По его мнению, ФРГ является примером именно макропролитического протеста. "Системное изменение привычного уклада жизни без малейшего намека на сроки и условия возвращения к традиционным форматам - отсутствие определенности и образа будущего, рано или поздно должны были привести к всплеску эмоций в обществе. И чем дальше эта самая неопределенность будет лейтмотивом социальных отношений, тем глубже будет кризис", - полагает Константин Костин.

В России же характер протестов иной - микрополитический, вызванный конкретным событием, считает он. "Именно отличия в этимологии протеста, показывают, что сравнивать происходящее у нас и в Германии было бы не корректно. У них протест носит системный характер и является следствием глубоких проблем, у нас - более сиюминутный и поверхностный", - добавил глава ФоРГо.

Тем не менее, кое-какие уроки из германских протестов извлечь можно. "Выход из пандемии будет затяжным и уж совсем не таким безболезненным, как предсказывали некоторые аналитики в начале этого кризиса", - отмечает Костин. Недовольство больших социальных групп могут снизить только понятные и приемлемые для большинства ответы на вопросы о сроках возвращения к нормальной жизни и дальнейших перспективах. "Иначе протестная волна может вслед за пандемией существенно дестабилизировать серьезные по территории и численности населения социумы", - предупреждает эксперт.

"Чем раньше постковидный образ будущего власти предъявят обществу, тем быстрее произойдет спад социальной напряженности и протестной активности, - уверен он. "Урок, безусловно, печальный, но его нужно "выучить", - подчеркнул глава ФоРГО.