Эксперты оценили масштаб и природу антиковидных протестов в Германии

Эксперты ФоРГО подготовили доклад под названием "Альтернативная политика в современной Германии. Уличное протестное движение", в котором проанализировали причины, ход и перспективы развития массовых выступлений, сотрясавших немецкие города с апреля по декабрь прошлого года на волне введения ограничений для борьбы с COVID-19. По численности и продолжительности эти акции стали самыми масштабными в Евросоюзе, количество их участников колебалось от 5 тысяч до 40 тысяч человек, отмечается в документе.
Авторы выделили несколько особенностей антиковидных протестов в Германии, которые позволяют говорить о них как о новом политическом явлении. В числе прочего это:
- высокий уровень внутренней организации и появление новых "харизматичных фигур, претендующих на то, чтобы стать видными общественно-политическими деятелями". Причем все они ранее не имели отношения к политике, например, повар-веган Аттила Хильдман или драматург Ансельм Ленц;
- массовое вовлечение в акции политически индифферентных людей и организаций и их политизация. Побудительным мотивом стало несогласие с ограничением гражданских прав;
- постепенная политизация самого протеста, переход "от требований, связанных с отменой карантинных ограничений, к критике курса федерального правительства".
"Первоначально направленный против режима изоляции из-за COVID-19 уличный протест фактически создал в Германии пространство альтернативной политики, - считают эксперты ФоРГО. - В его рамках есть своя общественно-политическая повестка, взгляд на ситуацию в стране, своя система политических коммуникаций, активно действуют новые политические партии и движения, появились свои лидеры". Причем большинство участников настроено критически к региональным и федеральным властям.
Сейчас, считают в фонде, возможны два варианта развития событий. Антиковидное движение может перейти в полноценное политическое, бросить вызов "большим" партиям или остаться в прежнем формате и сойти на нет по окончании пандемии. "Пока больше доводов к тому, чтобы антиковидные выступления развивались по первому сценарию", говорится в докладе, поскольку власти ФРГ игнорируют протест, запрещают акции и увеличивают силовое давление на участников.
Глава ФоРГО Константин Костин, комментируя для "РГ" содержание документа, отметил, что проводить прямые аналогии между протестами в Германии и несанкционированными акциями в России не совсем правильно.
"Чтобы строить какие-то бы ни было параллели между активностью в Германии и у нас, нужно понимать, что у любых протестов может быть макрополитическое и микрополитическое происхождение", - сказал эксперт. По его мнению, ФРГ является примером именно макропролитического протеста. "Системное изменение привычного уклада жизни без малейшего намека на сроки и условия возвращения к традиционным форматам - отсутствие определенности и образа будущего, рано или поздно должны были привести к всплеску эмоций в обществе. И чем дальше эта самая неопределенность будет лейтмотивом социальных отношений, тем глубже будет кризис", - полагает Константин Костин.
В России же характер протестов иной - микрополитический, вызванный конкретным событием, считает он. "Именно отличия в этимологии протеста, показывают, что сравнивать происходящее у нас и в Германии было бы не корректно. У них протест носит системный характер и является следствием глубоких проблем, у нас - более сиюминутный и поверхностный", - добавил глава ФоРГо.
Тем не менее, кое-какие уроки из германских протестов извлечь можно. "Выход из пандемии будет затяжным и уж совсем не таким безболезненным, как предсказывали некоторые аналитики в начале этого кризиса", - отмечает Костин. Недовольство больших социальных групп могут снизить только понятные и приемлемые для большинства ответы на вопросы о сроках возвращения к нормальной жизни и дальнейших перспективах. "Иначе протестная волна может вслед за пандемией существенно дестабилизировать серьезные по территории и численности населения социумы", - предупреждает эксперт.
"Чем раньше постковидный образ будущего власти предъявят обществу, тем быстрее произойдет спад социальной напряженности и протестной активности, - уверен он. "Урок, безусловно, печальный, но его нужно "выучить", - подчеркнул глава ФоРГО.