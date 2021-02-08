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08.02.2021 11:58
Рубрика: Экономика

Этиловый спирт могут исключить из перечня спиртосодержащих лекарств

Текст: Светлана Ментюкова

Пересмотреть критерии формирования перечня спиртосодержащих лекарств, чтобы исключить попадание в него препаратов, используемых в качестве заменителей алкогольной продукции, предлагает Минздрав. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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В документе перечислены критерии, в соответствии с которыми, в случае принятия постановления, спиртосодержащие препараты будут включаться в перечень спиртосодержащих лекарств.

Так основным критерием для этого предлагается сделать невозможность употребление спиртосодержащих препаратов в качестве заменителя алкогольной продукции. "Физико-химические и органолептические характеристики спиртосодержащего лекарственного препарата исключают возможность его употребления в качестве заменителя алкогольной продукции", - указывается в тексте проекта.

Также для таких препаратов предлагается полностью исключить использование этанола. Согласно документу, спиртосодержащие лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) этанол "не подлежат включению в перечень независимо от соответствия лекарственного препарата остальным критериям".

На данный момент в РФ действует постановление № 201, согласно положениям которого в перечень включаются спиртосодержащие препараты, зарегистрированные в России и включенные в государственный реестр лексредств. В нем, в качестве одного из критериев для допуска на рынок указано требование к розничным ценам таких препаратов. "Розничная цена спиртосодержащего лекарственного препарата при сравнении в сопоставимых объемах по потребительской таре (упаковке) и содержанию этилового спирта выше розничной цены на алкогольную продукцию", - следует из текста постановления.

На данный момент в РФ зарегистрировано 11 торговых наименований препаратов с МНН этанол.

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