Евро и доллар стремительно падают

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" по итогам торгов на Московской бирже 8 февраля в 19 часов снизился на 28,85 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 89,5051 рубля.

При этом в ходе торгов он колебался в диапазоне от 89,25 до 89,75 рубля, а минимальная цена последней сделки опустилась до 89,4375 рубля.

Доллар тоже стремительно опускается. Его средневзвешенный курс вечером в понедельник снизился на 51,39 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 74,3634 рубля. Цена последней сделки к этому моменту составила 74,2425 рублей.

Торги на валютном рынке продлятся до 23:50 мск. Для участников сохраняется возможность раннего выхода: в 17:00 мск или 19:00 мск. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00 мск, предоставляются утром следующего рабочего дня.