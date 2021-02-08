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08.02.2021 21:59
Рубрика: Власть

Дали пять

Фракции определились с кандидатами в ЦИК
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8377)
Все фракции Госдумы определились с кандидатами в новый состав Центризбиркома. Палата может утвердить их в ближайшее время, после того как список одобрит Комитет по регламенту. Его заседание намечено на 10 февраля.

Напомним, ЦИК состоит из пятнадцати членов, по пять представителей делегируют президент РФ и палаты Федерального Собрания. Срок полномочий комиссии - пять лет, ее нынешний состав собрался на свое первое заседание в марте 2016 года.

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Что касается думской "пятерки", то она формируется из кандидатов от фракций и депутатских групп. Каждое объединение вправе назначить одного кандидата. Все предложения передаются в Комитет по регламенту, который затем выносит согласованный список на пленарное заседание палаты.

Вчера президиум фракции "Единой России" в Госдуме выдвинул в Центризбирком главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского (от фракции) и действующего члена комиссии от Совета Федерации Антона Лопатина (от группы депутатов).

Ранее свой выбор сделали другие фракции. КПРФ вновь намерена делегировать в ЦИК Евгения Колюшина, который входит в состав комиссии с 1995 года. "Справедливая Россия" также планирует оставить своего представителя - Николая Левичева, он представляет партию в нынешнем составе Центризбиркома с февраля 2016 года.

ЛДПР, напротив, готовит замену: вместо Сергея Сироткина, пришедшего в комиссию одновременно с Левичевым, в Центризбирком будет направлен первый замглавы фракции ЛДПР Александр Курдюмов.

Совфед должен определиться со своими кандидатами в ЦИК на следующей неделе. До 15 февраля палата принимает предложения от губернаторов и заксобраний регионов.

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